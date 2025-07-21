Новий смартфон Xiaomi здивує користувачів: чого від нього очікують

У вересні цього року китайська компанія Xiaomi представить нову флагманську серію своїх смартфонів Xiaomi 16. Як виявилося, це буде не просто новий телефон.

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Китайську сертифікацію отримав і новий зарядний пристрій, призначений для серії Xiaomi 16, пише gizmochina.com. Ця зарядка підтримує широкий діапазон вхідної напруги (100-240 В) і кілька профілів вихідної напруги, зокрема 5 В/3 А, 9 В/3 А, 11 В/6,1 А (макс.), 21 В/4,75 А (макс.) і 20 В/5 А, досягаючи максимальної вихідної потужності 100 Вт.

Пристрій також зворотно сумісний зі стандартами зарядки потужністю 67 Вт і 90 Вт. Поки що він відомий як модель MDY-18-EW.

Видання нагадує, що нещодавно представлений у Китаї смартфон Redmi K80 Ultra підтримує зарядку потужністю 100 Вт. Однак у комплект поставки входить зарядний пристрій потужністю 120 Вт. Смартфони Xiaomi серії 16 можуть стати першими смартфонами компанії, що підтримують зарядку потужністю 100 Вт з використанням адаптера живлення на 100 Вт.

Раніше Xiaomi випустила зарядний пристрій на основі GaN потужністю 100 Вт із номером моделі MDY-16-EL, сумісний із протоколами швидкої зарядки PD потужністю 100 Вт і Private Protocol Fast Charge потужністю 100 Вт. Однак та зарядка насамперед призначалася для ноутбуків.

Судячи з витоків, флагманські смартфони Xiaomi 16 можуть вийти в комплекті з новою зарядкою, або ж зарядний пристрій буде представлено як аксесуар. Мета запуску нового зарядного пристрою цілком амбітна — повна зарядка акумулятора ємністю 7000 мА-год за одну годину.

Нагадаємо, що у вересні цього року очікується реліз нового смартфона Xiaomi 16. Ця модель, за чутками, може бути оснащена масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином це буде перший телефон з акумулятором такої ємності.

Також Фокус повідомляв, що в червні цього року вийшов новий складаний телефон Xiaomi Mix Flip 2. Компанія заявила, що у нього найпотужніша батарея серед усіх смартфонів-"розкладачок".

А ще Xiaomi випускає лімітовану лінійку смартфонів у рамках співпраці з Leica. До сторіччя знаменитого бренду Xiaomi підготувала нову спеціальну версію свого флагманського смартфона — Xiaomi 15 Ultra 100 Years of Leica. Телефони вирізняються витонченим дизайном, стилізованим під вінтажну камеру Leica.