В будущем смартфоны вообще перестанут разряжаться: поможет новая технология

Современные смартфоны выполняют все больше и больше функций. Это требует более мощных батарей, и привычные литий-ионные аккумуляторы уже не справляются.

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Сейчас сложно поверить, что раньше батареи емкостью около 3000 мАч хватало на весь день, пишет androidpolice.com. Теперь с этой задачей едва справляется аккумулятор на 4000 мАч.

Решение проблемы могут предложить кремний-углеродные аккумуляторы. В таких аккумуляторах тоже используется литий-ионная химия, но в стандартном литиевом элементе анод изготовлен из графита, а в аккумуляторах нового типа – из кремния. Атомы кремния удерживают примерно в десять раз больше ионов лития по весу, чем графит.

Но у чистого кремния есть недостаток – он сильно расширяется при поглощении лития. Если не контролировать это расширение, электрод трескается, и аккумулятор разрушается. Поэтому в кремний-углеродных конструкциях частицы кремния смешивают с углеродом, и кремний может расширяться, не принося разрушений. Правда, тут приходится идти на компромисс – кремний-углеродные аноды все-таки не достигают емкости чистого кремния.

Какие смартфоны уже работают по-новому

Новая технология применяется в некоторых складных телефонах. Например, в серии Honor Magic V и OPPO Find N5 используются кремний-углеродные аккумуляторы, позволяющие добиться высокой емкости в тонких корпусах.

Дополнительное пространство позволяет производителям внедрять более совершенные решения по охлаждению, а это теоретически может продлить срок службы аккумулятора и улучшить быструю зарядку.

Китайские бренды вообще более охотно переходят на кремний-углеродные аккумуляторы, отмечает издание. За пределами Китая этот процесс идет гораздо медленнее: например, Samsung и Apple еще только исследуют новую технологию, но смартфоны с ней еще не выпускают.

Напомним, что китайский смартфон уже превзошел по мощности батареи и iPhone, и Samsung. Речь шла о телефоне OnePlus 13T, и добиться впечатляющих показателей помогла как раз кремний-углеродная батарея.

Ранее был назван самый мощный смартфон апреля 2025 года. Им стал китайский Vivo, но в топ-10 попали также OnePlus 13T (седьмая позиция) и OnePlus 13 (на десятом месте).

Китайский OnePlus 13 также был включен в топ-10 смартфонов с кремний-углеродными аккумуляторами среди моделей нынешнего года.