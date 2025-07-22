У майбутньому смартфони взагалі перестануть розряджатися: допоможе нова технологія

Сучасні смартфони виконують дедалі більше і більше функцій. Це вимагає більш потужних батарей, і звичні літій-іонні акумулятори вже не справляються.

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Зараз складно повірити, що раніше батареї ємністю близько 3000 мАг вистачало на весь день, пише androidpolice.com. Тепер із цим завданням ледь справляється акумулятор на 4000 мАг.

Рішення проблеми можуть запропонувати кремній-вуглецеві акумулятори. У таких акумуляторах теж використовується літій-іонна хімія, але в стандартному літієвому елементі анод виготовлений з графіту, а в акумуляторах нового типу — з кремнію. Атоми кремнію утримують приблизно в десять разів більше іонів літію за вагою, ніж графіт.

Але у чистого кремнію є недолік — він сильно розширюється при поглинанні літію. Якщо не контролювати це розширення, електрод тріскається, і акумулятор руйнується. Тому в кремній-вуглецевих конструкціях частинки кремнію змішують з вуглецем, і кремній може розширюватися, не приносячи руйнувань. Щоправда, тут доводиться йти на компроміс — кремній-вуглецеві аноди все-таки не досягають ємності чистого кремнію.

Які смартфони вже працюють по-новому

Нова технологія застосовується в деяких складних телефонах. Наприклад, у серії Honor Magic V і OPPO Find N5 використовуються кремній-вуглецеві акумулятори, що дають змогу домогтися високої ємності в тонких корпусах.

Додатковий простір дає змогу виробникам впроваджувати досконаліші рішення з охолодження, а це теоретично може продовжити термін служби акумулятора і поліпшити швидке заряджання.

Китайські бренди взагалі більш охоче переходять на кремній-вуглецеві акумулятори, зазначає видання. За межами Китаю цей процес іде набагато повільніше: наприклад, Samsung і Apple ще тільки досліджують нову технологію, але смартфони з нею ще не випускають.

Нагадаємо, що китайський смартфон уже перевершив за потужністю батареї і iPhone, і Samsung. Йшлося про телефон OnePlus 13T, і домогтися вражаючих показників допомогла якраз кремній-вуглецева батарея.

Раніше було названо найпотужніший смартфон квітня 2025 року. Ним став китайський Vivo, але в топ-10 потрапили також OnePlus 13T (сьома позиція) і OnePlus 13 (на десятому місці).

Китайський OnePlus 13 також був включений до топ-10 смартфонів із кремній-вуглецевими акумуляторами серед моделей нинішнього року.