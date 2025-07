Смартфоны Samsung Galaxy могут остаться без обновлений: какие модели попали в "черный список"

Этот год стал переломным для программного обеспечения всей экосистемы Android. Обновление Android 16 вышло раньше обычного и это повлекло за собой дальнейшие реформы.

Related video

Из-за более раннего выхода Android 16 производителям смартфонов пришлось пересматривать даты выпусков своих гаджетов – иначе те рисковали выйти без последней версии Android, пишет androidauthority.com. Например, компания Samsung надолго отложила выпуск стабильной версии One UI 7 ради серии Galaxy S25 и даже перешла на One UI 8 ради Galaxy Z Fold 7 и Flip 7.

Новая утечка проясняет, что теперь будет с графиком обновлений Samsung в свете таких изменений. Похоже, что для серии Galaxy S история обновлений Android заканчивается.

Как поясняют инсайдеры, Samsung будет стремиться синхронизировать основные обновления One UI с релизами Android от Google. Например, One UI 8 основан на Android 16, и можно ожидать, что One UI 9 будет основан на Android 17. Эти переходы на новую платформу будут совпадать с выпуском нового поколения флагманов Galaxy Z, поэтому можно ожидать, что Galaxy Z Fold 8 выйдет со стабильной UniverseIce о стратегии обновления One UI от Samsung

Изменения ожидаются и для флагманов Galaxy S. Раньше такие смартфоны первыми получали стабильные обновления One UI x. В будущем эти телефоны первыми получат обновления до версии One UI x.5.

Подытоживая всю полученную информацию, издание отмечает, что Samsung может навсегда прекратить выпуск обновлений Android для телефонов Galaxy S. Но вместо этого пользователи смогут рассчитывать на обновления One UI и платформы Android для флагманов Galaxy Z.

Ранее сообщалось о том, что популярные смартфоны получат обновление , которое исправит досадную ошибку. Права, тогда речь шла о смартфонах Pixel – пользователи жаловались на серьезные сбои в работе экранов блокировки на некоторых моделях.

Также Фокус писал про топ-5 скрытых, но полезных функций смартфонов. Речь шла о функциях One UI 7 для телефонов Galaxy, среди которых, в частности, упоминались новая плавная анимация зарядки и переключение между панелью уведомлений и быстрыми настройками.