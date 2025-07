Цей рік став переломним для програмного забезпечення всієї екосистеми Android. Оновлення Android 16 вийшло раніше звичайного і це спричинило подальші реформи.

Через більш ранній вихід Android 16 виробникам смартфонів довелося переглядати дати випусків своїх гаджетів — інакше ті ризикували вийти без останньої версії Android, пише androidauthority.com. Наприклад, компанія Samsung надовго відклала випуск стабільної версії One UI 7 заради серії Galaxy S25 і навіть перейшла на One UI 8 заради Galaxy Z Fold 7 і Flip 7.

Новий витік прояснює, що тепер буде з графіком оновлень Samsung у світлі таких змін. Схоже, що для серії Galaxy S історія оновлень Android закінчується.

Як пояснюють інсайдери, Samsung прагнутиме синхронізувати основні оновлення One UI з релізами Android від Google. Наприклад, One UI 8 заснований на Android 16, і можна очікувати, що One UI 9 буде заснований на Android 17. Ці переходи на нову платформу збігатимуться з випуском нового покоління флагманів Galaxy Z, тому можна очікувати, що Galaxy Z Fold 8 вийде зі стабільною UniverseIce про стратегію оновлення One UI від Samsung

Зміни очікуються і для флагманів Galaxy S. Раніше такі смартфони першими отримували стабільні оновлення One UI x. У майбутньому ці телефони першими отримають оновлення до версії One UI x.5.

Підсумовуючи всю отриману інформацію, видання зазначає, що Samsung може назавжди припинити випуск оновлень Android для телефонів Galaxy S. Але замість цього користувачі зможуть розраховувати на оновлення One UI і платформи Android для флагманів Galaxy Z.

