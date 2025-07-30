Суперкамера и мощная батарея: раскрыты детали про новый флагман Xiaomi 16 Pro Max

Китайская компания Xiaomi готовит к выходу новый флагманский смартфон. Модель Xiaomi 16 Pro Max появится на локальном рынке уже осенью – правда, мировой премьеры придется подождать подольше.

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Инсайдеры не теряют времени зря и уже выкладывают информацию о новом телефоне, пишет gizmochina.com. Например, известно, что у Xiaomi 16 Pro Max будет впечатляющая камера – тройная 50-мегапиксельная с главным 50-мегапиксельным сенсором SmartSens 590. Сенсор размером 1/1,28 дюйма будет поддерживать LOFIC 2.0 для расширенного динамического диапазона и будет изготовлен по 22-нм техпроцессу для повышения эффективности. Будет и 50-мегапиксельный перископический объектив GN8 (около 1/1,95 дюйма), который, как ожидается, обеспечит 5-кратный оптический зум.

Что касается батареи, то, по слухам, 16 Pro Max будет оснащен мощным аккумулятором емкостью 7500 мАч с быстрой зарядкой мощностью 100 Вт — это самый большой аккумулятор в линейке Xiaomi 16. Для сравнения – модель Xiaomi 16 Ultra может получить максимальную емкость лишь 7000 мАч.

Кроме того, флагманский смартфон первым получит новейший чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 и будет работать на Android 16 с оболочкой HyperOS 3.

Главной фишкой новой модели может стать дополнительный экран на задней панели смартфона. Компания Xiaomi экспериментировала с задними дисплеями и раньше (например, в модели Mi 11 Ultra), но новая версия, конечно, предложит более совершенный подход к этой идее.

Выход на китайский рынок состоится в сентябре-октябре, а на мировом рынке смартфон может появиться весной 2026 года.

Напомним, ранее стало известно, что на сентябрь этого года запланирован релиз нового смартфона Xiaomi 16, и что эта модель может быть оснащена массивной батареей на 7000 мАч.

Также сообщалось, что телефоны Xiaomi могут потерять одну важную деталь. Речь шла о том, что китайская компания в дальнейшем откажется от сотрудничества с немецким брендом Leica и перейдет на собственные технологии обработки изображений.

Еще Фокус писал, что Xiaomi выпустит смартфон, который всех удивит. Тогда как раз появилась информация о возможном возвращении на новый телефон Xiaomi заднего дисплея.