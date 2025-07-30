Суперкамера і потужна батарея: розкрито деталі про новий флагман Xiaomi 16 Pro Max

Китайська компанія Xiaomi готує до виходу новий флагманський смартфон. Модель Xiaomi 16 Pro Max з'явиться на локальному ринку вже восени — щоправда, світової прем'єри доведеться почекати довше.

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Інсайдери не гають часу дарма і вже викладають інформацію про новий телефон, пише gizmochina.com. Наприклад, відомо, що у Xiaomi 16 Pro Max буде вражаюча камера — потрійна 50-мегапіксельна з головним 50-мегапіксельним сенсором SmartSens 590. Сенсор розміром 1/1,28 дюйма підтримуватиме LOFIC 2.0 для розширеного динамічного діапазону і буде виготовлений за 22-нм техпроцесом для підвищення ефективності. Буде і 50-мегапіксельний перископічний об'єктив GN8 (близько 1/1,95 дюйма), який, як очікується, забезпечить 5-кратний оптичний зум.

Що стосується батареї, то, за чутками, 16 Pro Max буде оснащений потужним акумулятором ємністю 7500 мАг зі швидкою зарядкою потужністю 100 Вт — це найбільший акумулятор у лінійці Xiaomi 16. Для порівняння — модель Xiaomi 16 Ultra може отримати максимальну ємність лише 7000 мАг.

Крім того, флагманський смартфон першим отримає новітній чип Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 2 і працюватиме на Android 16 з оболонкою HyperOS 3.

Головною фішкою нової моделі може стати додатковий екран на задній панелі смартфона. Компанія Xiaomi експериментувала із задніми дисплеями і раніше (наприклад, у моделі Mi 11 Ultra), але нова версія, звісно, запропонує досконаліший підхід до цієї ідеї.

Вихід на китайський ринок відбудеться у вересні-жовтні, а на світовому ринку смартфон може з'явитися навесні 2026 року.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що на вересень цього року заплановано реліз нового смартфона Xiaomi 16, і що ця модель може бути оснащена масивною батареєю на 7000 мАг.

Також повідомлялося, що телефони Xiaomi можуть втратити одну важливу деталь. Йшлося про те, що китайська компанія надалі відмовиться від співпраці з німецьким брендом Leica і перейде на власні технології обробки зображень.

Ще Фокус писав, що Xiaomi випустить смартфон, який усіх здивує. Тоді якраз з'явилася інформація про можливе повернення на новий телефон Xiaomi заднього дисплея.