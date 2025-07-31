В Telegram появилась новая функция поиска: как она работает и кому доступна

В бета-версии мессенджера Telegram для Android появилась новая функция – глобальный поиск. Правда, она не бесплатная и не безлимитная.

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Теперь пользователи могут искать публикации во всех каналах, говорится в сообщении на канале Код Дурова. Но на данный момент доступ к этой опции есть только у Premium-подписчиков. Также установлены и определенные лимиты – за сутки активным пользователям разрешается выполнять не более двух поисковых запросов.

Если вы хотите воспользоваться этой услугой больше двух раз, за нее придется заплатить 10 «звезд». Такие «звезды» – это внутренняя валюта Telegram, с помощью которой можно оплачивать цифровые товары и услуги, а покупать «звезды» надо непосредственно в самом мессенджере.

Впрочем, и условия оплаты пока что регламентированы нечетко. Не до конца ясно, получит ли пользователь за эти деньги безлимитный глобальный поиск на сутки, или ему просто дадут возможность выполнить один дополнительный поисковый запрос.

Новшество функции заключается в том, что раньше пользователи Telegram могли искать публикацию только в тех каналах, на которые они подписаны.

Напомним, что основанный российским миллиардером Павлом Дуровым Telegram не попал в число самых безопасных мессенджеров. Эксперты как раз указали на его вероятные связи с Россией и отметили, что использовать Telegram можно разве что для бытового общения – никакой конфиденциальной информации через него лучше не передавать.

И для таких опасений есть реальные основания. Например, известен случай, когда спецслужбы РФ завербовали украинского подростка новым способом, – пообещав ему Telegram Premium за фейковое минирование учебных заведений.

А начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее заявлял, что Telegram-каналы помогают россиянам во время воздушных атак. В частности, украинские каналы в погоне за подписчиками показывают в реальном времени пролет над Украиной российских дронов и ракет, и таким образом «сливают» информацию оккупантам.

Отметим, что и сам основатель Telegram не раз делал довольно странные заявления. Например, в начале этого года Павел Дуров утверждал, что в путинской России «свободы слова больше, чем в Европе». И это при том, что сам он покинул Россию и возвращаться, по-видимому, не планирует.