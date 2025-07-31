У Telegram з'явилася нова функція пошуку: як вона працює і кому доступна

У бета-версії месенджера Telegram для Android з'явилася нова функція — глобальний пошук. Щоправда, вона не безкоштовна і не безлімітна.

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Тепер користувачі можуть шукати публікації у всіх каналах, йдеться в повідомленні на каналі Код Дурова. Але наразі доступ до цієї опції є тільки у Premium-підписників. Також встановлено і певні ліміти — за добу активним користувачам дозволяється виконувати не більше двох пошукових запитів.

Якщо ви хочете скористатися цією послугою більше двох разів, за неї доведеться заплатити 10 "зірок". Такі "зірки" — це внутрішня валюта Telegram, за допомогою якої можна оплачувати цифрові товари та послуги, а купувати "зірки" треба безпосередньо в самому месенджері.

Втім, і умови оплати поки що регламентовані нечітко. Не до кінця зрозуміло, чи отримає користувач за ці гроші безлімітний глобальний пошук на добу, чи йому просто дадуть можливість виконати один додатковий пошуковий запит.

Нововведення функції полягає в тому, що раніше користувачі Telegram могли шукати публікацію тільки в тих каналах, на які вони підписані.

Нагадаємо, що заснований російським мільярдером Павлом Дуровим Telegram не потрапив до числа найбезпечніших месенджерів. Експерти якраз вказали на його ймовірні зв'язки з Росією і зазначили, що використовувати Telegram можна хіба що для побутового спілкування — ніякої конфіденційної інформації через нього краще не передавати.

І для таких побоювань є реальні підстави. Наприклад, відомий випадок, коли спецслужби РФ завербували українського підлітка в новий спосіб- пообіцявши йому Telegram Premium за фейкове мінування навчальних закладів.

А начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше заявляв, що Telegram-канали допомагають росіянам під час повітряних атак. Зокрема, українські канали в гонитві за передплатниками показують у реальному часі проліт над Україною російських дронів і ракет, і таким чином "зливають" інформацію окупантам.

Зазначимо, що і сам засновник Telegram неодноразово робив досить дивні заяви. Наприклад, на початку цього року Павло Дуров стверджував, що в путінській Росії "свободи слова більше, ніж у Європі". І це при тому, що сам він покинув Росію і повертатися, мабуть, не планує.