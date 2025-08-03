У украинцев не работает приложение "Дія": Федоров заявил, что это — не сбой (скриншот)

Украинские пользователи столкнулись с ошибкой в приложении "Дія", из-за которой электронные документы недоступны. Однако министр цифровой трансформации Михаил Федоров объяснил, что проблему можно легко решить.

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"Обновите приложение Дія — ночью модернизировали сертификаты безопасности", — заявил он в Telegram 3 августа.

Глава Минцифры уточнил, что ночью команда обновила сертификаты шифрования SSL. По его словам, это делают регулярно, чтобы "Дія" была не только удобной для украинцев, но и безопасной.

"Ошибку", которая высвечивается пользователям, можно решить через Play Market или Apple Store. Достаточно обновить приложение, и тогда цифровые документы и услуги снова будут доступны.

Публикация Михаила Федорова от 3 августа Фото: Скриншот

Сбой в приложении "Дія": что предшествовало

Утром 3 августа Фокус передавал, что при попытке войти в приложение "Дія" пользователи столкнулись с сообщением об ошибке. Доступа к функционалу не было, и войти в электронный кабинет было невозможно.

Окно, которое высвечивается пользователям в приложении Фото: соцсети

Напомним, 31 июля с глобальным сбоем столкнулись владельцы "умных" телевизоров Samsung. У пользователей не загружались такие приложения, как Netflix и YouTube.

Ночью на 24 июля произошел масштабный сбой в работе сети спутникового интернета Starlink, в Украине об этой проблеме сообщили военные. Командующий Сил беспилотных систем Роберт Бровди подтверждал, что терминалы Starlink не работали.

Владелец SpaceX Илон Маск извинился за сбой в работе Starlink и пообещал восстановить услугу "в ближайшее время". Причину проблемы миллиардер не раскрыл. Уже ночью на 25 июля военные начали сообщать, что работа спутниковой сети начала понемногу восстанавливаться.