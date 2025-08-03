В українців не працює застосунок "Дія": Федоров заявив, що це — не збій (скриншот)

Українські користувачі зіткнулися з помилкою у застосунку "Дія", через яку електронні документи недоступні. Однак міністр цифрової трансформації Михайло Федоров пояснив, що проблему можна легко вирішити.

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"Оновіть застосунок Дія — уночі модернізували сертифікати безпеки", — заявив він у Telegram 3 серпня.

Голова Мінцифри уточнив, що вночі команда оновила сертифікати шифрування SSL. З його слів, це роблять регулярно, щоб "Дія" була не тільки зручною для українців, але й безпечною.

"Помилку", яка висвічується користувачам, можна вирішити через Play Market або Apple Store. Достатньо оновити застосунок, і тоді цифрові документи й послуги знову будуть доступні.

Публікація Михайла Федорова від 3 серпня Фото: Скриншот

Збій у застосунку "Дія": що передувало

Вранці 3 серпня Фокус передавав, що при спробі увійти в застосунок "Дія" користувачі стикнулись з повідомленням про помилку. Доступу до функціоналу не було, і увійти в електронний кабінет було неможливо.

Вікно, яке висвічується користувачам у застосунку Фото: соцмережi

Нагадаємо, 31 липня з глобальним збоєм зіткнулися власники "розумних" телевізорів Samsung. У користувачів не завантажувалися такі застосунки, як Netflix та YouTube.

Вночі на 24 липня стався масштабний збій у роботі мережі супутникового інтернету Starlink, в Україні про цю проблему повідомили військові. Командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді підтверджував, що термінали Starlink не працювали.

Власник SpaceX Ілон Маск перепросив за збій у роботі Starlink і пообіцяв відновити послугу "найближчим часом". Причину проблеми мільярдер не розкрив. Вже вночі на 25 липня військові почали повідомляти, що робота супутникової мережі почала потроху відновлюватись.