Samsung вдруг решила "воскресить" свои старые смартфоны: каким моделям повезло

Компания Samsung неожиданно выпустила обновление безопасности для телефонов, которые уже официально не поддерживаются.

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Речь о модели Galaxy S20 Ultra 2020 годы выпуска, уточняет androidauthority.com. Samsung официально прекратила поддержку этих смартфонов в начале этого года, но теперь стало доступно еще одно обновление – правда, это касается не всех устройства, а только модели Verizon.

Как напоминает издание, в свое время Samsung Galaxy S20 Ultra стал первым телефоном компании в линейке Ultra. Флагману 2020 года обещали четыре крупных обновления ОС и пять лет обновлений безопасности – для тех времен это был впечатляющий показатель.

Обновление для Verizon имеет номер версии TP1A.220624.014.G988USQSDHYG2 и содержит исправления безопасности за июль 2025 года. Конечно, это не крупное обновление или релиз «оперативки», но на какой-то период оно упростит жизнь владельцам таких моделей S20 Ultra.

Будет ли это обновление доступно для других версий Galaxy S20 Ultra, пока неизвестно. Нет и даты, когда оно запустится, если такой запуск вообще предусмотрен. Тем не менее, издание предполагает, что одним Verizon дело не ограничится, и предлагает пользователям подождать несколько дней – возможно, Samsung все-таки проведет релиз. Пока что тем, кто еще планирует пользоваться смартфоном Galaxy S20 Ultra, советуют на всякий случай заменить аккумулятор.

Ранее Фокус сообщал, что компания Samsung решила проблему с батареями, провалившую продажи смартфонов. Речь шла о телефонах Samsung Galaxy S25 Edge с их крошечными аккумуляторами – но, видимо, последующая модель S26 Edge будет уже гораздо сильнее.

Напомним, в июле нынешнего года, на мероприятии Galaxy Unpacked были официально представлены новые складные смартфоны Samsung.

Вскорости стало известно, что продажи новых телефонов Samsung бьют рекорды. Общее количество предварительных заказов на Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 выросло более чем на четверть по сравнению с их предшественниками.

Между прочим, новые смартфоны Samsung вышли на такой уровень популярности, что их стали воровать целыми партиями. Недавно в Лондоне угнали грузовик, перевозивший 12 тысяч новых смартфонов Samsung Galaxy, причем произошло это неподалеку от аэропорта Хитроу.