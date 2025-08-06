Samsung раптом вирішила "воскресити" свої старі смартфони: яким моделям пощастило

Компанія Samsung несподівано випустила оновлення безпеки для телефонів, які вже офіційно не підтримуються.

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Йдеться про моделі Galaxy S20 Ultra 2020 року випуску, уточнює androidauthority.com. Samsung офіційно припинила підтримку цих смартфонів на початку цього року, але тепер стало доступне ще одне оновлення — щоправда, це стосується не всіх пристроїв, а тільки моделі Verizon.

Як нагадує видання, свого часу Samsung Galaxy S20 Ultra став першим телефоном компанії в лінійці Ultra. Флагману 2020 року обіцяли чотири великих оновлення ОС і п'ять років оновлень безпеки — для тих часів це був вражаючий показник.

Оновлення для Verizon має номер версії TP1A.220624.014.G988USQSDHYG2 і містить виправлення безпеки за липень 2025 року. Звичайно, це не велике оновлення або реліз "оперативки", але на якийсь період воно спростить життя власникам таких моделей S20 Ultra.

Чи буде це оновлення доступне для інших версій Galaxy S20 Ultra, поки невідомо. Немає і дати, коли воно запуститься, якщо такий запуск взагалі передбачений. Проте видання припускає, що одним Verizon справа не обмежиться, і пропонує користувачам почекати кілька днів — можливо, Samsung все-таки проведе реліз. Поки що тим, хто ще планує користуватися смартфоном Galaxy S20 Ultra, радять про всяк випадок замінити акумулятор.

Раніше Фокус повідомляв, що компанія Samsung вирішила проблему з батареями, яка провалила продажі смартфонів. Йшлося про телефони Samsung Galaxy S25 Edge з їхніми крихітними акумуляторами — але, мабуть, наступна модель S26 Edge буде вже набагато сильнішою.

Нагадаємо, в липні нинішнього року, на заході Galaxy Unpacked було офіційно представлено нові складні смартфони Samsung.

Незабаром стало відомо, що продажі нових телефонів Samsung б'ють рекорди. Загальна кількість попередніх замовлень на Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7 зросла більш ніж на чверть порівняно з їхніми попередниками.

Між іншим, нові смартфони Samsung вийшли на такий рівень популярності, що їх стали красти цілими партіями. Нещодавно в Лондоні викрали вантажівку, що перевозила 12 тисяч нових смартфонів Samsung Galaxy, причому сталося це неподалік від аеропорту Хітроу.