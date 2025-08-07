Samsung молча прекратила поддержку 4-х телефонов Galaxy: проверьте, есть ли ваш среди них

Компания Samsung предлагает лучшую поддержку программного обеспечения среди смартфонов на базе Android, но ничто не вечно. Почти каждый месяц из списка обновления незаметно исключают несколько старых моделей.

На этот раз «под сокращение» попали сразу четыре смартфона Galaxy, пишет gizmochina.com. Это означает, что срок их службы подходит к концу.

Как выяснили эксперты издания, без жизненно важных обновлений останутся такие телефоны Samsung:

Galaxy A22

Galaxy F22

Galaxy M32

Galaxy M42 5G.

Все четыре модели были выпущены в 2021 году, и им было обещано до двух обновлений Android и четыре года обновлений безопасности. Два года назад они получили Android 13 в качестве последнего крупного обновления, а теперь прекращаются и обновления безопасности.

Правда, телефоны продолжат работать в штатном режиме – но так как они уже не получат исправления для новых обнаруженных уязвимостей, лучше подумайте о более новой модели (тем более, если храните на своем смартфоне конфиденциальные данные).

Лучше, конечно, сразу приобрести флагман – тогда беспокоиться о сохранности данных вообще долго не придется. Новейшие модели серии Galaxy S обещают целых семь лет обновлений Android и исправлений безопасности.

Впрочем, как отмечает издание, в последние годы заметно расширилась поддержка программного обеспечения и для смартфонов Galaxy среднего класса. Для условных «бюджетников» предлагают до шести крупных обновлений Android и шесть лет обновлений безопасности.

