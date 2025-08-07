Samsung мовчки припинила підтримку 4-х телефонів Galaxy: перевірте, чи є ваш серед них

Компанія Samsung пропонує найкращу підтримку програмного забезпечення серед смартфонів на базі Android, але ніщо не вічне. Майже щомісяця зі списку оновлення непомітно виключають кілька старих моделей.

Related video

Цього разу "під скорочення" потрапили відразу чотири смартфони Galaxy, пише gizmochina.com. Це означає, що термін їхньої служби добігає кінця.

Як з'ясували експерти видання, без життєво важливих оновлень залишаться такі телефони Samsung:

Galaxy A22

Galaxy F22

Galaxy M32

Galaxy M42 5G.

Всі чотири моделі були випущені в 2021 році, і їм було обіцяно до двох оновлень Android і чотири роки оновлень безпеки. Два роки тому вони отримали Android 13 як останнє велике оновлення, а тепер припиняються й оновлення безпеки.

Щоправда, телефони продовжать працювати в штатному режимі — але оскільки вони вже не отримають виправлення для нових виявлених вразливостей, краще подумайте про новішу модель (тим паче, якщо зберігаєте на своєму смартфоні конфіденційні дані).

Краще, звісно, одразу придбати флагман — тоді турбуватися про збереження даних взагалі довго не доведеться. Новітні моделі серії Galaxy S обіцяють цілих сім років оновлень Android і виправлень безпеки.

Утім, як зазначає видання, останніми роками помітно розширилася підтримка програмного забезпечення і для смартфонів Galaxy середнього класу. Для умовних "бюджетників" пропонують до шести великих оновлень Android і шість років оновлень безпеки.

Також Фокус повідомляв, що компанія Samsung раптом вирішила "воскресити" свої старі смартфони. Наприклад, вона випустила оновлення безпеки для телефонів, які вже офіційно не підтримуються. Мова про модель Galaxy S20 Ultra 2020 року випуску — але не для всіх пристроїв цієї серії, а тільки для моделі Verizon.

Ще повідомлялося, що деяким смартфонам Xiaomi час на звалище. Серед безнадійно застарілих виявилися телефони серії Xiaomi 12, а також деякі планшети. Однак навіть якщо ваш смартфон або планшет не отримає Android 16, він все одно може отримати кілька невеликих випусків HyperOS і виправлень безпеки.

Раніше стало відомо, які моделі iPhone вже час викинути. Річ у тім, що для деяких гаджетів Apple версія iOS 26 буде недоступна.