Быстрый и незаметный: представлен ударный БПЛА, летающий низко над водой (видео)

Турецкая компания Solid AERO разработала многоцелевой беспилотный летательный аппарат под названием TALAY, способный уничтожать цели, двигаясь низко над водой.

Дрон TALAY специально оптимизирован для морских и прибрежных миссий. Он может тихо и незаметно лететь на высоте 3 м над морем, используя эффект экраноплана, говорится на официальном сайте Solid AERO.

Дрон TALAY

Сообщается, что благодаря складным крыльям для быстрого развертывания TALAY может нести до 30 кг датчиков или боеприпасов, достигать скорости до 200 км/ч, выполнять задачи на расстоянии до 200 км в течение 3 часов. Дрон легко адаптировать для патрулирования, разведки, ударов или перевозки грузов.

Компания утверждает, что беспилотник способен осуществлять атаки на гавань и поражать вражеские суда сверху. Система использует блок управления полетом следующего поколения с программным обеспечением на основе моделей и искусственного интеллекта (ИИ).

Дрон TALAY

Кроме того, беспилотник имеет низкую радиолокационную площадь и конструкцию, ориентированную на малозаметность. Он также может выполнять точные миссии благодаря расширенным каналам передачи данных и предварительно загруженным координатам.

Важно

Как отмечает Interesting Engineering, дрон TALAY можно использовать, например, для перевозки взрывной полезной нагрузки, эквивалентной небольшим противокорабельным ракетам. Рой таких БПЛА может стать реальной угрозой и для больших, мощных военных кораблей.

