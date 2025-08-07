Швидкий та непомітний: представлено ударний БПЛА, що літає низько над водою (відео)

Турецька компанія Solid AERO розробила багатоцільовий безпілотний літальний апарат під назвою TALAY, здатний знищувати цілі, рухаючись низько над водою.

Дрон TALAY спеціально оптимізований для морських та прибережних місій. Він може тихо та непомітно летіти на висоті 3 м над морем, використовуючи ефект екраноплана, йдеться на офіційному сайті Solid AERO.

Дрон TALAY

Повідомляється, що завдяки складним крилам для швидкого розгортання TALAY може нести до 30 кг датчиків або боєприпасів, досягати швидкості до 200 км/год, виконувати задачі на відстані до 200 км протягом 3 годин. Дрон легко адаптувати для патрулювання, розвідки, ударів або перевезення вантажів.

Компанія стверджує, що безпілотник здатний здійснювати атаки на гавань та вражати ворожі судна зверху. Система використовує блок керування польотом наступного покоління з програмним забезпеченням на основі моделей та штучного інтелекту (ШІ).

Дрон TALAY

Окрім того, безпілотник має низьку радіолокаційну площу та конструкцію, орієнтовану на малопомітність. Він також може виконувати точні місії завдяки розширеним каналам передачі даних та попередньо завантаженим координатам.

Росіяни намагались замаскувати дрон Supercam під птаха: це не допомогло (відео)

Як зазначає Interesting Engineering, дрон TALAY можна використовувати, наприклад, для перевезення вибухового корисного навантаження, еквівалентного невеликим протикорабельним ракетам. Рій таких БПЛА може стати реальною загрозою і для великих, потужних військових кораблів.

Нагадаємо, українська компанія Skyeton інтегрувала у свій тактичний безпілотник Raybird нове корисне навантаження у вигляді системи радіоелектронної розвідки (РЕР).

Фокус також повідомляв, що українська компанія RC Direction представила дрон Interceptor 2.0, призначений для протидії розвідувальним та ударним безпілотникам ворога.