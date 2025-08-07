LG представила самую быструю в мире OLED-панель: что про нее известно (фото)

Южнокорейская компания LG Display официально представила самую быструю в мире OLED-панель. Презентация состоялась на выставке K-Display 2025 в Сеуле.

27-дюймовая QHD OLED-панель поддерживает частоту обновления 540 Гц в стандартном режиме и до 720 Гц в разрешении 720p, сообщает gizmochina.com. Такие показатели стали возможными благодаря технологии динамической частоты и разрешения (DFR). Как отмечает издание, это самая высокая частота обновления, когда-либо достигнутая для OLED-дисплеев.

Новая панель входит в линейку OLED-дисплеев LG Display четвертого поколения, использующую технологию Primary RGB Tandem. Эта технология объединяет красные, зеленые и синие субпиксели в отдельные слои для повышения яркости и эффективности.

Инновационная панель LG обеспечивает 99,5% цветового охвата DCI-P3 и пиковую яркость 1500 нит, что идеально подходит для геймеров и профессионалов, которым требуется высокая производительность без ущерба для качества изображения.

Геймеры одними из первых оценили инновационную OLED-панель Фото: LG Display

LG Display также представила новую 83-дюймовую OLED-панель с технологией Tandem OLED четвертого поколения. Пиковая яркость дисплея там составляет 4000 нит, что на данный момент является самым высоким показателем среди потребительских OLED-панелей. Компания использует этот дисплей для демонстрации улучшенного качества изображения и глубины цвета по сравнению с предыдущими поколениями OLED.

Еще была представлена 45-дюймовая OLED-панель с разрешением 5120×2160 (5K2K), а это, с свою очередь, является самым высоким разрешением среди всех OLED-панелей мониторов.

Напомним, компания LG становилась лидером, когда эксперты выбирали телевизор с лучшим OLED-дисплеем. По результатам тестирований телевизор LG G5 OLED продемонстрировал рекордную пиковую яркость, почти QD-OLED уровень цветового охвата и частоту обновления 165 Гц, поэтому его признали игровым дисплеем высшего уровня.

