LG представила найшвидшу у світі OLED-панель: що про неї відомо (фото)

Південнокорейська компанія LG Display офіційно представила найшвидшу у світі OLED-панель. Презентація відбулася на виставці K-Display 2025 у Сеулі.

27-дюймова QHD OLED-панель OLED підтримує частоту оновлення 540 Гц у стандартному режимі і до 720 Гц у роздільній здатності 720p, повідомляє gizmochina.com. Такі показники стали можливими завдяки технології динамічної частоти і роздільної здатності (DFR). Як зазначає видання, це найвища частота оновлення, коли-небудь досягнута для OLED-дисплеїв.

Нова панель входить до лінійки OLED-дисплеїв LG Display четвертого покоління, що використовує технологію Primary RGB Tandem. Ця технологія об'єднує червоні, зелені та сині субпікселі в окремі шари для підвищення яскравості та ефективності.

Інноваційна панель LG забезпечує 99,5% колірного охоплення DCI-P3 і пікову яскравість 1500 ніт, що ідеально підходить для геймерів і професіоналів, яким потрібна висока продуктивність без шкоди для якості зображення.

Геймери одними з перших оцінили інноваційну OLED-панель Фото: LG Display

LG Display також представила нову 83-дюймову OLED-панель з технологією Tandem OLED четвертого покоління. Пікова яскравість дисплея там становить 4000 ніт, що на даний момент є найвищим показником серед споживчих OLED-панелей. Компанія використовує цей дисплей для демонстрації поліпшеної якості зображення і глибини кольору в порівнянні з попередніми поколіннями OLED.

Ще було представлено 45-дюймову OLED-панель з роздільною здатністю 5120×2160 (5K2K), а це, зі свого боку, є найвищою роздільною здатністю серед усіх OLED-панелей моніторів.

