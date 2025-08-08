Такого никто не ожидал: самый дешевый смартфон оказался самым мощным (видео)

Современные смартфоны соревнуются не только по части дизайна или функций камеры, но и по мощности батареи. Причем реклама не всегда соответствуют действительности – например, смартфон OnePlus Nord CE5, заявленный как самый мощный, умудрился провалить простой тест.

YouTube-блогер устроил тестирование шести смартфонов с аккумуляторами 7000 мАч и больше, пишет notebookcheck.net. В соревновании батарей приняли участие такие модели:

iQoo Z10

OnePlus Nord CE5

iQoo Neo10

Poco F7

Oppo K13

Realme GT 7.

В ходе эксперимента все устройства запускались со 100% зарядом батареи, находились в одной сети Wi-Fi и запускали одни и те же приложения на одном и том же уровне яркости.

Первым сдался GT 7, продержавшись всего 9 часов и 4 минуты. Впрочем, это не очень удивительно – ведь чипсет у него самый быстрый (MediaTek Dimensity 9400e с тактовой частотой до 3,4 ГГц), а аккумулятор – самый маленький.

А потом случилась неожиданность – из гонки выбыл Nord CE5 на базе Dimensity 8350. Несмотря на то, что емкость его батареи даже больше 7 000 мАч, он продержался лишь 9 часов и 31 минуту.

Следующими – с большим отрывом – пришли Neo10 и Poco F7, проработавшие 11 часов 40 минут и 11 часов 50 минут соответственно. Тут еще надо отметить, что F7 перегрелся сильнее всего во время второго этапа тестирования с приложением 3DMark («для имитации интенсивных игр»).

На втором месте оказался технически менее мощный iQoo Z10 на базе чипсета Snapdragon 7s Gen 3. Он показал время работы экрана более 12 часов.

А победителем оказался относительно скромный Oppo K13 с процессором Snapdragon 6 Gen 4. Его результат составил 12 часов 44 минуты. Любопытно, что это был самый дешевый из представленных смартфонов: его стоимость не превышает 300 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что смартфоны будут работать "вечность" благодаря новой технологии. Речь шла о применении кремний-углеродных батарей, которые выигрывают у привычных литий-ионных вариантов.

Также были названы смартфоны с самыми мощными батареями. Между прочим, в топ-5 оказался и телефон Oppo K13 (с батареей 7000 мАч).

Еще стало известно, что китайская компания Xiaomi тестирует телефон с аккумулятором емкостью 8500 мАч. При этом у гаджета будет очень тонкий корпус (всего 8,5 мм толщиной). Отметим, что нынешние флагманы Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra уже работают на кремний-углеродных батареях.