Такого ніхто не очікував: найдешевший смартфон виявився найпотужнішим (відео)

Сучасні смартфони змагаються не тільки за дизайном або функціями камери, а й за потужністю батареї. Причому реклама не завжди відповідає дійсності — наприклад, смартфон OnePlus Nord CE5, заявлений як найпотужніший, примудрився провалити простий тест.

Related video

YouTube-блогер влаштував тестування шести смартфонів з акумуляторами 7000 мАг і більше, пише notebookcheck.net. У змаганні батарей взяли участь такі моделі:

iQoo Z10

OnePlus Nord CE5

iQoo Neo10

Poco F7

Oppo K13

Realme GT 7.

Під час експерименту всі пристрої запускалися зі 100% зарядом батареї, перебували в одній мережі Wi-Fi і запускали одні й ті самі застосунки на одному й тому самому рівні яскравості.

Першим здався GT 7, протримавшись лише 9 годин і 4 хвилини. Втім, це не дуже дивно — адже чипсет у нього найшвидший (MediaTek Dimensity 9400e з тактовою частотою до 3,4 ГГц), а акумулятор — найменший.

А потім сталася несподіванка — з перегонів вибув Nord CE5 на базі Dimensity 8350. Незважаючи на те, що ємність його батареї навіть більша за 7 000 мАг, він протримався лише 9 годин і 31 хвилину.

Наступними — з великим відривом — прийшли Neo10 і Poco F7, які пропрацювали 11 годин 40 хвилин і 11 годин 50 хвилин відповідно. Тут ще треба зазначити, що F7 перегрівся найсильніше під час другого етапу тестування з додатком 3DMark ("для імітації інтенсивних ігор").

На другому місці опинився технічно менш потужний iQoo Z10 на базі чипсета Snapdragon 7s Gen 3. Він показав час роботи екрана понад 12 годин.

А переможцем виявився відносно скромний Oppo K13 з процесором Snapdragon 6 Gen 4. Його результат склав 12 годин 44 хвилини. Цікаво, що це був найдешевший із представлених смартфонів: його вартість не перевищує 300 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що смартфони працюватимуть "вічність" завдяки новій технології. Йшлося про застосування кремній-вуглецевих батарей, які виграють у звичних літій-іонних варіантів.

Також було названо смартфони з найпотужнішими батареями. Між іншим, у топ-5 опинився і телефон Oppo K13 (з батареєю 7000 мАг).

Ще стало відомо, що китайська компанія Xiaomi тестує телефон з акумулятором ємністю 8500 мАг. При цьому у гаджета буде дуже тонкий корпус (всього 8,5 мм завтовшки). Зазначимо, що нинішні флагмани Xiaomi 15 і Xiaomi 15 Ultra вже працюють на кремній-вуглецевих батареях.