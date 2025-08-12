Как получить телефон с суперкамерой и сэкономить: поможет простое приложение

Если вы поклонник мобильной фотографии, вам, конечно, понадобится телефон с очень хорошей камерой. Но флагманские камерофоны дорогие, а получить отличную камеру можно и менее затратным способом.

Если вы владелец телефона Xiaomi, то вы можете для начала воспользоваться стандартным приложением камеры, пишет xiaomitime.com. Это хорошее приложение и для повседневных снимков его вполне достаточно, но если вам нужен именно профессиональный уровень фото, то пригодится приложение Open Camera.

Это приложение обладает широким функционалом и предоставляет все опции, необходимые для профессиональной фотосъемки, – фокусировку, ISO, выдержку, баланс белого.

Настройки свободные, поэтому вы сами сможете выбрать, какие именно вам понадобятся. К тому же, у приложения Open Camera открытый исходный код, то есть вам не придется беспокоиться насчет улучшения, обновления или выявленных ошибок. То же самое касается обработки изображений – вы сможете редактировать их по своему усмотрению, не ограничиваясь стандартными настройками.

Есть также съемка в формате RAW и расширенные возможности видеосъемки. В целом по своему функционалу Open Camera превосходит даже режим «Pro» обычного приложения Xiaomi.

При этом приложение достаточно легкое – оно не перегрузит телефон и не потребует много памяти. Интерфейс довольно простой и позволяет быстро переключаться между режимами фото и видео.

Единственная оговорка – совместимость зависит от вашей модели Xiaomi и поддержки API Camera2. На старых моделях это может не сработать, но все новые модели без проблем поддерживают Open Camera.

Напомним, что в сентябре этого года ожидается релиз нового смартфона Xiaomi 16. Эта модель может быть оснащена массивной батареей на 7000 мАч, и таким образом она может стать первым телефоном с аккумулятором такой емкости.

Еще Фокус сообщал, что компания Xiaomi готовит к выходу самый дешевый смартфон. Новая ультрабюджетная линейка будет включать модели Redmi 15, Redmi 15C и, возможно, Redmi 15R. Ожидается, что новая модель будет оснащена сверхширокоугольной камерой, макро- и основным модулями.

Ранее стало известно, что смартфоны Xiaomi могут потерять одну важную деталь. Речь шла о том, что китайская компания в дальнейшем откажется от сотрудничества с немецким брендом Leica и перейдет на собственные технологии обработки изображений.