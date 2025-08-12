Як отримати телефон із суперкамерою і заощадити: допоможе простий застосунок

Якщо ви шанувальник мобільної фотографії, вам, звісно, знадобиться телефон з дуже хорошою камерою. Але флагманські камерофони дорогі, а отримати відмінну камеру можна і менш витратним способом.

Related video

Якщо ви власник телефону Xiaomi, то ви можете для початку скористатися стандартним додатком камери, пише xiaomitime.com. Це гарний застосунок і для повсякденних знімків його цілком достатньо, але якщо вам потрібен саме професійний рівень фото, то в нагоді стане застосунок Open Camera.

Цей застосунок має широкий функціонал і надає всі опції, необхідні для професійної фотозйомки, — фокусування, ISO, витримку, баланс білого.

Налаштування вільні, тому ви самі зможете вибрати, які саме вам знадобляться. До того ж, у застосунку Open Camera відкритий вихідний код, тобто вам не доведеться турбуватися щодо поліпшення, оновлення або виявлених помилок. Те ж саме стосується обробки зображень — ви зможете редагувати їх на власний розсуд, не обмежуючись стандартними налаштуваннями.

Є також зйомка у форматі RAW і розширені можливості відеозйомки. Загалом за своїм функціоналом Open Camera перевершує навіть режим "Pro" звичайного застосунку Xiaomi.

При цьому застосунок є доволі легким — він не перевантажить телефон і не потребуватиме багато пам'яті. Його простий інтерфейс дає змогу швидко перемикатися між режимами фото та відео.

Єдине застереження — сумісність залежить від вашої моделі Xiaomi і підтримки API Camera2. На старих моделях це може не спрацювати, але всі нові моделі без проблем підтримують Open Camera.

Нагадаємо, що у вересні цього року очікується реліз нового смартфона Xiaomi 16. Ця модель може бути оснащена масивною батареєю на 7000 мАг, і таким чином вона може стати першим телефоном з акумулятором такої ємності.

Ще Фокус повідомляв, що компанія Xiaomi готує до виходу найдешевший смартфон. Нова ультрабюджетна лінійка включатиме моделі Redmi 15, Redmi 15C і, можливо, Redmi 15R. Очікується, що нова модель буде оснащена надширококутною камерою, макро- і основним модулями.

Раніше стало відомо, що смартфони Xiaomi можуть втратити одну важливу деталь. Йшлося про те, що китайська компанія надалі відмовиться від співпраці з німецьким брендом Leica і перейде на власні технології обробки зображень.