Семь лет обновлений: какие смартфоны Samsung получат самую долгую поддержку, и есть ли в списке ваш
Южнокорейский Samsung — один из лучших брендов в том, что касается обновлений программного обеспечения. Другие производители смартфонов предлагают четыре-пять обновлений Android, а Samsung – целых семь.
Речь идет не только о более быстрой установке обновлений, но и о расширенной поддержке ПО, пишет gizmochina.com. Так что Samsung предлагает самую продолжительную и самую эффективную поддержку среди всех Android-устройств.
Galaxy S24 стал первым телефоном компании, получившим обещание семи лет обновлений Android. Аналогичное предложение распространяется и на новые флагманские смартфоны и планшеты Galaxy. Пока это не официальная информация, но предполагают, что Samsung предложит семь крупных обновлений для всех будущих смартфонов и планшетов флагманской категории.
Издание опубликовало список телефонов и планшетов Samsung, которые обещают семь лет обновлений Android. В частности, в этот список включили такие популярные гаджеты:
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Tab S10
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy XCover 7 Pro
Как отмечает издание, Samsung — не единственный бренд, предлагающий обновления Android на семь лет. Компания Google тоже так делает – и по факту именно Google была первой, кто внедрил эту функцию. Но у пользователей Samsung все-таки больше преимуществ, так как эта компания выпускает больше флагманских смартфонов, чем Google.
Ранее Фокус писал о том, какой телефон купить в 2025 году. Среди лучших моделей назывались iPhone 16 Pro, Google Pixel 9 Pro, Samsung Galaxy S25 Ultra.
Также стало известно, что модель Samsung Galaxy S25 Edge попала в число смартфонов с лучшими дисплеями. Компанию ей составили Google Pixel 9a и Xiaomi 15 Ultra
Еще сообщалось, что смартфон Galaxy S25 Ultra от Samsung попал в список лучших телефонов 2025 года. Он был на первом месте, а на второй позиции разместился Galaxy S25 Edge.
Следует отметить, что недооцененная функция выводит телефоны Samsung на новый уровень. Речь шла о с новой версии программной оболочки One UI 7 на базе Android 15.