Диджитал

Семь лет обновлений: какие смартфоны Samsung получат самую долгую поддержку, и есть ли в списке ваш

Samsung Galaxy обновление ПО для Android
Вся флагманская серия Samsung получит семь лет обновлений | Фото: tomsguide.com

Южнокорейский Samsung — один из лучших брендов в том, что касается обновлений программного обеспечения. Другие производители смартфонов предлагают четыре-пять обновлений Android, а Samsung – целых семь.

Речь идет не только о более быстрой установке обновлений, но и о расширенной поддержке ПО, пишет gizmochina.com. Так что Samsung предлагает самую продолжительную и самую эффективную поддержку среди всех Android-устройств.

Galaxy S24 стал первым телефоном компании, получившим обещание семи лет обновлений Android. Аналогичное предложение распространяется и на новые флагманские смартфоны и планшеты Galaxy. Пока это не официальная информация, но предполагают, что Samsung предложит семь крупных обновлений для всех будущих смартфонов и планшетов флагманской категории.

Издание опубликовало список телефонов и планшетов Samsung, которые обещают семь лет обновлений Android. В частности, в этот список включили такие популярные гаджеты:

  • Galaxy S25
  • Galaxy S25+
  • Galaxy S25 Ultra
  • Galaxy S25 Edge
  • Galaxy S24
  • Galaxy S24+
  • Galaxy S24 Ultra
  • Galaxy S24 FE
  • Galaxy Z Fold 7
  • Galaxy Z Flip 7
  • Galaxy Z Flip 7 FE
  • Galaxy Z Fold Special Edition
  • Galaxy Z Fold 6
  • Galaxy Z Flip 6
  • Galaxy Tab S10
  • Galaxy Tab S10+
  • Galaxy Tab S10 FE
  • Galaxy Tab S10 FE+
  • Galaxy XCover 7 Pro

Как отмечает издание, Samsung — не единственный бренд, предлагающий обновления Android на семь лет. Компания Google тоже так делает – и по факту именно Google была первой, кто внедрил эту функцию. Но у пользователей Samsung все-таки больше преимуществ, так как эта компания выпускает больше флагманских смартфонов, чем Google.

Ранее Фокус писал о том, какой телефон купить в 2025 году. Среди лучших моделей назывались iPhone 16 Pro, Google Pixel 9 Pro, Samsung Galaxy S25 Ultra.

Также стало известно, что модель Samsung Galaxy S25 Edge попала в число смартфонов с лучшими дисплеями. Компанию ей составили Google Pixel 9a и Xiaomi 15 Ultra

Еще сообщалось, что смартфон Galaxy S25 Ultra от Samsung попал в список лучших телефонов 2025 года. Он был на первом месте, а на второй позиции разместился Galaxy S25 Edge.

Следует отметить, что недооцененная функция выводит телефоны Samsung на новый уровень. Речь шла о с новой версии программной оболочки One UI 7 на базе Android 15.