Сім років оновлень: які смартфони Samsung отримають найдовшу підтримку, і чи є в списку ваш
Південнокорейський Samsung — один з найкращих брендів у тому, що стосується оновлень програмного забезпечення. Інші виробники смартфонів пропонують чотири-п'ять оновлень Android, а Samsung — цілих сім.
Йдеться не тільки про більш швидке встановлення оновлень, а й про розширену підтримку ПЗ, пише gizmochina.com. Тож Samsung пропонує найтривалішу і найефективнішу підтримку серед усіх Android-пристроїв.
Galaxy S24 став першим телефоном компанії, який отримав обіцянку семи років оновлень Android. Аналогічна пропозиція поширюється і на нові флагманські смартфони та планшети Galaxy. Поки це не офіційна інформація, але припускають, що Samsung запропонує сім великих оновлень для всіх майбутніх смартфонів і планшетів флагманської категорії.
Видання опублікувало список телефонів і планшетів Samsung, які обіцяють сім років оновлень Android. Зокрема, до цього списку включили такі популярні гаджети:
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Tab S10
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy XCover 7 Pro
Як зазначає видання, Samsung — не єдиний бренд, що пропонує оновлення Android на сім років. Компанія Google теж так робить — і за фактом саме Google була першою, хто впровадив цю функцію. Але у користувачів Samsung все-таки більше переваг, оскільки ця компанія випускає більше флагманських смартфонів, ніж Google.
