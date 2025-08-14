Сім років оновлень: які смартфони Samsung отримають найдовшу підтримку, і чи є в списку ваш

Південнокорейський Samsung — один з найкращих брендів у тому, що стосується оновлень програмного забезпечення. Інші виробники смартфонів пропонують чотири-п'ять оновлень Android, а Samsung — цілих сім.

Йдеться не тільки про більш швидке встановлення оновлень, а й про розширену підтримку ПЗ, пише gizmochina.com. Тож Samsung пропонує найтривалішу і найефективнішу підтримку серед усіх Android-пристроїв.

Galaxy S24 став першим телефоном компанії, який отримав обіцянку семи років оновлень Android. Аналогічна пропозиція поширюється і на нові флагманські смартфони та планшети Galaxy. Поки це не офіційна інформація, але припускають, що Samsung запропонує сім великих оновлень для всіх майбутніх смартфонів і планшетів флагманської категорії.

Видання опублікувало список телефонів і планшетів Samsung, які обіцяють сім років оновлень Android. Зокрема, до цього списку включили такі популярні гаджети:

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Tab S10

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy XCover 7 Pro

Як зазначає видання, Samsung — не єдиний бренд, що пропонує оновлення Android на сім років. Компанія Google теж так робить — і за фактом саме Google була першою, хто впровадив цю функцію. Але у користувачів Samsung все-таки більше переваг, оскільки ця компанія випускає більше флагманських смартфонів, ніж Google.

