Никто не спрячется: новая функция Google поможет находить людей очень простым способом

В приложении Find Hub от Google появится кнопка, позволяющая напрямую запрашивать местоположение ваших контактов. Но учтите – злоупотреблять доверием будет нельзя.

Find Hub уже позволяет пользователям делиться друг с другом своим текущим местоположением, отмечает androidpolice.com. Однако уже в скором времени станет гораздо проще заставить контакты, с которыми вы делитесь своим местоположением, делиться с вами своим.

Пока что, когда вы делитесь своим местоположением с контактом в Find Hub, этот контакт видит возможность поделиться с вами своим местоположением, поясняет издание. Но с вашей стороны есть только возможность прекратить делиться своим местоположением — возможности напрямую попросить другого человека поделиться своим местоположением сейчас еще нет. Конечно, вы всегда можете написать человеку или позвонить, чтобы попросить об этом, но это не всегда удобно.

В последней версии Find Hub удастся реализовать интерфейс с заметной кнопкой «Запросить местоположение». При нажатии на нее Find Hub выводит диалоговое окно с вопросом, действительно ли вы хотите запросить местоположение другого абонента. Если вы продолжите, ваш собеседник получит уведомление и сможет поделиться с вами своим местоположением.

Но тут важно подчеркнуть, что это не позволит вам в одностороннем порядке получать данные о местоположении кого-либо без его согласия. Запрос местоположения контакта лишь предложит другого пользователя поделиться информацией, и у него всегда будет возможность отказаться.

