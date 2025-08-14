Ніхто не сховається: нова функція Google допоможе знаходити людей дуже простим способом

У додатку Find Hub від Google з'явиться кнопка, що дає змогу безпосередньо запитувати місце розташування ваших контактів. Але врахуйте — зловживати довірою буде не можна.

Related video

Find Hub уже дає змогу користувачам ділитися один з одним своїм поточним місцем розташування, зазначає androidpolice.com. Однак уже незабаром стане набагато простіше змусити контакти, з якими ви ділитеся своїм місцем розташування, ділитися з вами своїм.

Поки що, коли ви ділитеся своїм місцем розташування з контактом у Find Hub, цей контакт бачить можливість поділитися з вами своїм місцем розташування, пояснює видання. Але з вашого боку є тільки можливість припинити ділитися своїм місцем розташування — можливості безпосередньо попросити іншу людину поділитися своїм місцем розташування зараз ще немає. Звичайно, ви завжди можете написати людині або зателефонувати, щоб попросити про це, але це не завжди зручно.

В останній версії Find Hub вдасться реалізувати інтерфейс із помітною кнопкою "Запитати місце розташування". При натисканні на неї Find Hub виводить діалогове вікно з питанням, чи дійсно ви хочете запросити місце розташування іншого абонента. Якщо ви продовжите, ваш співрозмовник отримає повідомлення і зможе поділитися з вами своїм місцем розташування.

Але тут важливо підкреслити, що це не дасть вам змоги в односторонньому порядку отримувати дані про місцезнаходження кого-небудь без його згоди. Запит місця розташування контакту лише запропонує іншому користувачеві поділитися інформацією, і в нього завжди буде можливість відмовитися.

Раніше Фокус повідомляв, як шукати інформацію в Google без однієї дратівливої функції — переходу пошукової системи з Chrome на Bing.

Також стало відомо, що у пошуковика Google з'явився серйозний конкурент. Йшлося про пошук ChatGPT без входу в систему — його власник, компанія OpenAI, скасував початкову вимогу реєстрації, зробивши пошук доступним для всіх.

Раніше повідомлялося, що популярний браузер може назавжди зникнути з ваших смартфонів. Йшлося про Google Chrome, причому його можуть перестати встановлювати і на iPhone, і на Android.

Між іншим, у додатку Google Карти є щонайменше п'ять корисних функцій, про які ви могли не знати. Наприклад, можна відстежувати ситуацію на дорогах і отримувати нагадування про паркування.