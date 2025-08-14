Поторопитесь продать свой iPhone: эксперт объяснил, почему через 30 дней уже будет поздно

На фоне большинства телефонов, iPhone достаточно хорошо сохраняют свою стоимость. Однако фирма, которая специализируется на продаже подержанной техники, предупреждает, что стоимость подержанных смартфонов может упасть на целых 30% после выхода iPhone 17.

Владельцам iPhone, которые планируют продать свой телефон до выхода iPhone 17, рекомендуется сделать это в течение 30 дней, сообщает газета Daily Express со ссылкой на директора Gadget GoGo Сэма Уилсона.

"Рынок перепродажи iPhone остается неизменным год за годом, однако большинство людей все еще ждут, пока не будут объявлены новые модели, чтобы продавать свои старые телефоны. К тому времени уже слишком поздно, рынок перенасыщается старыми моделями, а цены падают", — предупредил Уилсон.

По словам эксперта, анонс серии iPhone 17 повлечет такое же падение цен на существующие модели, которое наблюдалось в предыдущие годы, когда выходили новые смартфоны. Он прогнозирует, что на этот раз версии Pro и Pro Max потеряют в стоимости 200-400 долларов в течение первого месяца после выхода iPhone 17.

Более того, Уилсон считает, что более старые телефоны, такие как iPhone 13 или iPhone 14 будут продаваться сейчас дороже, чем через месяц. Именно поэтому он советует начать процесс продажи уже сейчас, даже если вы планируете обновить телефон в сентябре.

"iPhone, как правило, лучше сохраняют свою стоимость, чем другие бренды, что делает выбор времени продажи еще более важным. Вы начинаете с более высокой стоимости при перепродаже, поэтому фактическая сумма, которую вы теряете, ожидая, может быть огромной", — подчеркнул эксперт.

Напомним, инсайдеры утверждают, что Apple поднимет цены на iPhone 17 и iPhone 17 Pro на 50 долларов по сравнению с аналогичными моделями iPhone 16.

Фокус также сообщал, что компания Apple выпустила обновление iOS 18.6, содержащее важные исправления, а уже в следующем месяце ожидается выход iOS 26.