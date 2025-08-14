Покваптеся продати свій iPhone: експерт пояснив, чому через 30 днів вже буде запізно

На фоні більшості телефонів, iPhone досить добре зберігають свою вартість. Однак фірма, яка спеціалізується на продажу вживаної техніки, попереджає, що вартість вживаних смартфонів може впасти на цілих 30% після виходу iPhone 17.

Власникам iPhone, які планують продати свій телефон до виходу iPhone 17, рекомендується зробити це впродовж 30 днів, повідомляє газета Daily Express з посиланням на директора Gadget GoGo Сема Вілсона.

"Ринок перепродажу iPhone залишається незмінним рік за роком, проте більшість людей все ще чекають, поки не будуть оголошені нові моделі, щоб продавати свої старі телефони. На той час вже надто пізно, ринок перенасичується старими моделями, а ціни падають", — попередив Вілсон.

За словами експерта, анонс серії iPhone 17 спричинить таке ж падіння цін на існуючі моделі, яке спостерігалося в попередні роки, коли виходили нові смартфони. Він прогнозує, що цього разу версії Pro та Pro Max втратять у вартості 200-400 доларів протягом першого місяця після виходу iPhone 17.

Ба більше, Вілсон вважає, що старіші телефони, такі як iPhone 13 або iPhone 14 продаватимуться зараз дорожче, ніж через місяць. Саме тому він радить почати процес продажу вже зараз, навіть якщо ви плануєте оновити телефон у вересні.

"iPhone, як правило, краще зберігають свою вартість, ніж інші бренди, що робить вибір часу продажу ще більш важливим. Ви починаєте з більш високої вартості при перепродажі, тому фактична сума, яку ви втрачаєте, чекаючи, може бути величезною", — наголосив експерт.

Нагадаємо, інсайдери стверджують, що Apple підніме ціни на iPhone 17 та iPhone 17 Pro на 50 доларів порівняно з аналогічними моделями iPhone 16.

Фокус також повідомляв, що компанія Apple випустила оновлення iOS 18.6, що містить важливі виправлення, а вже наступного місяця очікується вихід iOS 26.