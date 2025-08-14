Цена 150 долларов, а батарея лучше, чем у флагмана: чем удивил новый смартфон Poco (фото)

Китайская компания Poco выпустила бюджетный смартфон под названием Poco M7 Plus 5G. Этот новейший смартфон серии M стоит чуть больше 150 долларов (около 6 тысяч гривен).

Poco M7 Plus оснащен мощным кремний-углеродным аккумулятором емкостью 7000 мАч с поддержкой зарядки мощностью 33 Вт и обратной зарядки мощностью 18 Вт, сообщает gsmarena.com. При этом он вполне вписался в новый тренд «самых тонких смартфонов». Во всяком случае, сама компания-производитель заявляет, что это самый тонкий телефон с аккумулятором емкостью 7000 мАч – толщина гаджеты составляет всего 8,4 мм.

Poco M7 Plus представлен в трех цветах Фото: Xiaomi

Новый смартфон Poco также получил 6,9-дюймовый ЖК-дисплей Full HD+ с частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость составляет 550 нит, а сам дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 3. Есть отверстие для фронтальной камеры 8 Мп.

M7 Plus оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 6s Gen 3, до 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти. Еще в телефоне есть слот для карт памяти microSD объемом до 2 ТБ.

Смартфон может похвастаться двойной основной камерой с основным сенсором 50 Мп и неким «дополнительным модулем». Также доступны несколько функций искусственного интеллекта, таких как AI Dynamic Shot, AI Eraser и AI Sky Replacement.

Новый M7 Plus работает под управлением Hyper OS на базе Android 15. Ему обещаны обновления ОС в течение двух лет, а исправления безопасности — в течение четырех лет. Компания Poco (суббренд Xiaomi) предлагает для устройства фирменную оболочку Google Gemini.

Poco M7 Plus 5G имеет класс защиты IP64, боковой сканер отпечатков пальцев, ИК-порт и доступен в трех цветах – «Аквамарин», «Карбоновый чёрный» и «Серебристый хром».

Правда, пока что этот телефон был представлен только в Индии. Его продажи в этой стране начнутся 19 августа.

Напомним, ранее другой телефон Poco F7 – назывался в списке интересных смартфонов июня 2025 года. Кроме него, в список попадали новинки от брендов Nothing, Oppo, Vivo, Samsung.

А модель Poco F7 Pro біла включена в рейтинг лучших смартфонов лета 2025 года – вместе с другими «китайцами» (Huawei Pura 80 Ultra, Redmi K80 Ultra, Vivo S30 Pro mini и Xiaomi Mix Flip 2).

Что касается четырех более старых моделей Poco, то они упоминались среди тех смартфонов Xiaomi, которые скоро перестанут работать.