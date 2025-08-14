Ціна 150 доларів, а батарея краща, ніж у флагмана: чим здивував новий смартфон Poco (фото)

Китайська компанія Poco випустила бюджетний смартфон під назвою Poco M7 Plus 5G. Цей новітній смартфон серії M коштує трохи більше 150 доларів (близько 6 тисяч гривень).

Poco M7 Plus оснащений потужним кремній-вуглецевим акумулятором ємністю 7000 мАг з підтримкою зарядки потужністю 33 Вт і зворотної зарядки потужністю 18 Вт, повідомляє gsmarena.com. При цьому він цілком вписався в новий тренд "найтонших смартфонів". У всякому разі, сама компанія-виробник заявляє, що це найтонший телефон з акумулятором ємністю 7000 мАг — товщина гаджета становить лише 8,4 мм.

Poco M7 Plus представлений у трьох кольорах Фото: Xiaomi

Новий смартфон Poco також отримав 6,9-дюймовий РК-дисплей Full HD+ з частотою оновлення 144 Гц. Пікова яскравість становить 550 ніт, а сам дисплей захищений склом Corning Gorilla Glass 3. Є отвір для фронтальної камери 8 Мп.

M7 Plus оснащений восьмиядерним процесором Snapdragon 6s Gen 3, до 8 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ вбудованої пам'яті. Ще в телефоні є слот для карт пам'яті microSD об'ємом до 2 ТБ.

Смартфон може похвалитися подвійною основною камерою з основним сенсором 50 Мп і якимось "додатковим модулем". Також доступні кілька функцій штучного інтелекту, таких як AI Dynamic Shot, AI Eraser і AI Sky Replacement.

Новий M7 Plus працює під управлінням Hyper OS на базі Android 15. Йому обіцяно оновлення ОС протягом двох років, а виправлення безпеки — протягом чотирьох років. Компанія Poco (суббренд Xiaomi) пропонує для пристрою фірмову оболонку Google Gemini.

Poco M7 Plus 5G має клас захисту IP64, бічний сканер відбитків пальців, ІЧ-порт і доступний у трьох кольорах — "Аквамарин", "Карбоновий чорний" і "Сріблястий хром".

Щоправда, поки що цей телефон був представлений тільки в Індії. Його продажі в цій країні почнуться 19 серпня.

