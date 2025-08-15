Когда простые не подходят: самые необычные солнечные панели для домов, которые можно купить

Традиционные солнечные панели не всегда подходят для установки на дом. Иногда мешают вес, габариты или не самый приятный внешний вид. Новые технологии предлагают полезные альтернативы.

Инженеры уже придумали панели с прозрачной, гибкой и даже разноцветной поверхностью, которые лучше вписываются в архитектуру и дизайн зданий. Фокус расскажет о самых интересных из них.

Прозрачные солнечные панели

Прозрачные солнечные панели, также известные как интегрированные в здания фотоэлектрические системы (BIPV), пропускают свет, но при этом превращают часть его энергии в электрическую. На рынке уже продаются варианты с разной степенью прозрачности: от похожих на стекло до тонированных или матовых панелей, которые также заменяют шторы или жалюзи.

Одним из успешных пионеров в этой отрасли является австралийская компания ClearVue. Ее окна высокой прозрачности ClearVue Vision установлены на коммерческих объектах недвижимости, а также в сельскохозяйственных научно-исследовательских и производственных объектах. Цена зависит от многих факторов, но в среднем составляет около 400 долларов США за квадратный метр для тройного стеклопакета с низким энергопотреблением IGU.

Атриум торгового центра в Уорике, Австралия, оснащен солнечными окнами Фото: shoppingcentrenews.com

Солнечное стекло пропускает видимый свет с коэффициентом до 70%, обеспечивая максимальное проникновение дневного света, поглощая при этом инфракрасные и ультрафиолетовые лучи для выработки энергии. Конструкция предотвращает проникновение нежелательного солнечного излучения через ограждающие конструкции здания, одновременно генерируя энергию с помощью солнечных элементов, расположенных по периметру.

Помимо этого, компания разработала модули Power Façade, которые можно установить практически на любые фасады и поверхности для добычи электроэнергии. При этом элементы могут выглядеть стильно и не слепить, отражая солнце.

Тем временем американский стартап Next Energy Technologies изготавливает полностью прозрачные органических фотоэлектрические (OPV) окна. Специальное покрытие могут превратить крыши, стены, балюстрады, световые люки и навесы домов в электростанции, чтобы снизить нагрузку на сеть, компенсировав до 25% потребления. Вдобавок, оно поглощает инфракрасный свет, снижая нагрев помещений.

Солнечное окно производства Next Energy Technologies Фото: Next Energy Technologies

По данным Next Energy Technologies, их солнечное окно размером 101,6 см на 152,4 является самым большим в своем роде. Также сообщается, что запатентованное OPV-покрытие решает сразу три большие проблемы в отрасли: эстетика, производительность и технологичность.

В июне компания установила первый коммерческий фасад с прозрачными OPV-панелями в своей штаб-квартире в Санта-Барбаре, Калифорния. Конструкция включает шесть фотоэлектрических окон размером 40 на 60 дюймов каждое, общей площадью 100 квадратных футов (9,5 кв. м). Это первая в мире инсталляция такого рода, однако пока неизвестно, когда стартап выпустит свою продукцию на коммерческий рынок и сколько это будет стоить.

Разноцветные солнечные панели

Многих людей от покупки солнечных панелей для дома удерживает их внешний вид и сильные блики, возникающие из-за отражений солнечного света на их поверхности. Некоторые производители уже решили эту проблему, предлагая различные дизайны.

Например, компания FuturaSun продает панели Silk на основе монокристаллической технологии ячеек N-типа half-cut, которые могут сделать красными, оранжевыми, зелеными и серебристыми на выбор. Важно учитывать, что мощность варьируется от 370 до 390 Втп в зависимости от цвета. Цена тоже меняется, в среднем около 246 долларов.

Оранжевые панели от FuturaSun хорошо вписываются на черепице Фото: futurasun.com

Красочные панели оснащены многошинными полуразрезанными ячейками PERC, которые лучше всего подходят для наклонных крыш или черепичных зданий. Они имеют две независимые электрические секции, чтобы работать даже при частичном затенении.

В США компания Solarix придумала, как сделать белые панели с высокой эффективностью. Позднее она развила эту идею, создав более 76 вариаций с разными узорами и оттенками, включая зеленый, синий, желтый, бирюзовый, желтый и терракотовый. Максимальная мощность одной панели достигает 355 Втп, а стоимость варьируется от 270 to 700 евро за квадратный метр.

Разноцветные солнечные панели Solarix можно подобрать под любой стиль

Solarix делает отдельные панели для крыш и фасадов, зависимо от того, куда их нужно установить. В компании говорят, что белый цвет пользуется большим спросом при проектировании фасадных панелей зданий, поскольку он придает им свежий и яркий вид. Некоторые же предпочитают черный, для таких панелей комбинируют несколько видов стекла, делая фронтальную поверхность глянцевой, матовой или рельефной.

Гибкие солнечные панели

В Китае стартап Mellow Energy в начале 2025 года представил гибкие солнечные модули ML-Flex на основе перовскита. Он отличается довольно высокой эффективностью и легкостью (2,04) кг при габаритах 1200 мм x 1600 мм x 1 мм.

Компания предлагает пять версий с выходной мощностью от 260 Вт до 300 Вт и КПД от 13,5% до 15,1%. Панели могут работать в диапазоне температур от -40°C до 85°C и имеют рабочий температурный коэффициент -0,30%/C.

Гибкая солнечная панель ML-Flex от стартапа Mellow Energy Фото: Mellow Energy

Инженеры считают, что их гибкие солнечные панели можно успешно встраивать в дома с различной архитектурой. Малый вес означает, что их выдержит любая крыша, навес или фасад. Кроме того, гибкие панели предлагают устанавливать на электромобили, портативные гаджеты, беспилотники и другую технику для подзарядки. В отличие от предыдущих моделей, эти панели изготавливаются только в черном цвете.

Ранее писали, что исследователи из Галле-Виттенбергского университета им. Мартина Лютера представили новый тип солнечных панелей с нанокристаллами. Их слоистая структура обладает высокой электропроводностью, а производительностью можно управлять, меняя толщину слоев.