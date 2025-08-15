Коли прості не підходять: найнезвичайніші сонячні панелі для будинків, які можна купити

Традиційні сонячні панелі не завжди підходять для встановлення на будинок. Іноді заважають вага, габарити або не найприємніший зовнішній вигляд. Нові технології пропонують корисні альтернативи.

Інженери вже придумали панелі з прозорою, гнучкою і навіть різнокольоровою поверхнею, які краще вписуються в архітектуру і дизайн будівель. Фокус розповість про найцікавіші з них.

Прозорі сонячні панелі

Прозорі сонячні панелі, також відомі як інтегровані в будівлі фотоелектричні системи (BIPV), пропускають світло, але при цьому перетворюють частину його енергії на електричну. На ринку вже продаються варіанти з різним ступенем прозорості: від схожих на скло до тонованих або матових панелей, які також замінюють штори або жалюзі.

Одним з успішних піонерів у цій галузі є австралійська компанія ClearVue. Її вікна високої прозорості ClearVue Vision встановлені на комерційних об'єктах нерухомості, а також у сільськогосподарських науково-дослідних і виробничих об'єктах. Ціна залежить від багатьох факторів, але в середньому становить близько 400 доларів США за квадратний метр для потрійного склопакета з низьким енергоспоживанням IGU.

Атріум торгового центру в Уоріку, Австралія, оснащений сонячними вікнами Фото: shoppingcentrenews.com

Сонячне скло пропускає видиме світло з коефіцієнтом до 70%, забезпечуючи максимальне проникнення денного світла, поглинаючи при цьому інфрачервоні та ультрафіолетові промені для вироблення енергії. Конструкція запобігає проникненню небажаного сонячного випромінювання через огороджувальні конструкції будівлі, одночасно генеруючи енергію за допомогою сонячних елементів, розташованих по периметру.

Крім цього, компанія розробила модулі Power Façade, які можна встановити практично на будь-які фасади і поверхні для видобутку електроенергії. При цьому елементи можуть мати стильний вигляд і не сліпити, відбиваючи сонце.

Тим часом американський стартап Next Energy Technologies виготовляє повністю прозорі органічних фотоелектричні (OPV) вікна. Спеціальне покриття може перетворити дахи, стіни, балюстради, світлові люки і навіси будинків на електростанції, щоб знизити навантаження на мережу, компенсувавши до 25% споживання. До того ж, воно поглинає інфрачервоне світло, знижуючи нагрівання приміщень.

Сонячне вікно виробництва Next Energy Technologies Фото: Next Energy Technologies

За даними Next Energy Technologies, їхнє сонячне вікно розміром 101,6 см на 152,4 є найбільшим у своєму роді. Також повідомляється, що запатентоване OPV-покриття вирішує відразу три великі проблеми в галузі: естетика, продуктивність і технологічність.

У червні компанія встановила перший комерційний фасад із прозорими OPV-панелями у своїй штаб-квартирі в Санта-Барбарі, Каліфорнія. Конструкція включає шість фотоелектричних вікон розміром 40 на 60 дюймів кожне, загальною площею 100 квадратних футів (9,5 кв. м). Це перша у світі інсталяція такого роду, проте поки невідомо, коли стартап випустить свою продукцію на комерційний ринок і скільки це коштуватиме.

Різнокольорові сонячні панелі

Багатьох людей від купівлі сонячних панелей для дому утримує їхній зовнішній вигляд і сильні відблиски, що виникають через відбиття сонячного світла на їхній поверхні. Деякі виробники вже вирішили цю проблему, пропонуючи різні дизайни.

Наприклад, компанія FuturaSun продає панелі Silk на основі монокристалічної технології комірок N-типу half-cut, які можуть зробити червоними, помаранчевими, зеленими і сріблястими на вибір. Важливо враховувати, що потужність варіюється від 370 до 390 Втп залежно від кольору. Ціна теж змінюється, у середньому близько 246 доларів.

Помаранчеві панелі від FuturaSun добре вписуються на черепиці Фото: futurasun.com

Барвисті панелі оснащені багатошинними напіврозрізаними осередками PERC, які найкраще підходять для похилих дахів або черепичних будівель. Вони мають дві незалежні електричні секції, щоб працювати навіть за часткового затінення.

У США компанія Solarix придумала, як зробити білі панелі з високою ефективністю. Пізніше вона розвинула цю ідею, створивши понад 76 варіацій з різними візерунками і відтінками, зокрема зелений, синій, жовтий, бірюзовий, жовтий і теракотовий. Максимальна потужність однієї панелі досягає 355 Втп, а вартість варіюється від 270 to 700 євро за квадратний метр.

Різнокольорові сонячні панелі Solarix можна підібрати під будь-який стиль

Solarix робить окремі панелі для дахів і фасадів, залежно від того, куди їх потрібно встановити. У компанії кажуть, що білий колір має великий попит під час проєктування фасадних панелей будівель, оскільки він надає їм свіжого та яскравого вигляду. Дехто ж віддає перевагу чорному, для таких панелей комбінують кілька видів скла, роблячи фронтальну поверхню глянцевою, матовою або рельєфною.

Гнучкі сонячні панелі

У Китаї стартап Mellow Energy на початку 2025 року презентував гнучкі сонячні модулі ML-Flex на основі перовскіту. Він вирізняється доволі високою ефективністю і легкістю (2,04) кг при габаритах 1200 мм x 1600 мм x 1 мм.

Компанія пропонує п'ять версій з вихідною потужністю від 260 Вт до 300 Вт і ККД від 13,5% до 15,1%. Панелі можуть працювати в діапазоні температур від -40°C до 85°C і мають робочий температурний коефіцієнт -0,30%/C.

Гнучка сонячна панель ML-Flex від стартапу Mellow Energy Фото: Mellow Energy

Інженери вважають, що їхні гнучкі сонячні панелі можна успішно вбудовувати в будинки з різною архітектурою. Мала вага означає, що їх витримає будь-який дах, навіс або фасад. Крім того, гнучкі панелі пропонують встановлювати на електромобілі, портативні гаджети, безпілотники та іншу техніку для підзарядки. На відміну від попередніх моделей, ці панелі виготовляються тільки в чорному кольорі.

Раніше писали, що дослідники з Галле-Віттенберзького університету ім. Мартіна Лютера представили новий тип сонячних панелей з нанокристалами. Їхня шарувата структура має високу електропровідність, а продуктивністю можна керувати, змінюючи товщину шарів.