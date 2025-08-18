Пятьдесят оттенков серого: на смартфонах есть полезный режим, о котором многие не знают (фото)

Современные пользователи почти круглосуточно «висят» в телефоне. Это сильно нагружает и глаза, и нервную систему, но есть специальный режим, который поможет снизить напряжение.

Помочь могут некоторые приложения для фокусировки на iPhone, пишет slashgear.com. Например, если вы не хотите загромождать устройство сторонними приложениями, то есть встроенная настройка, которая поможет вам отвлечься от экрана. Настройка называется «режим оттенков серого».

Как включить «оттенки серого» на iPhone

Вы можете включить такой режим с помощью настройки «Цветовые фильтры». Это одна из функций универсального доступа iPhone, разработанная для облегчения чтения текста и различения цветов пользователям с проблемами зрения. Чтобы настроить экран iPhone в оттенках серого, выполните следующие действия:

Откройте приложение «Настройки».

Выберите Доступность.

В разделе «Зрение» нажмите «Дисплей и размер текста».

Перейдите в раздел «Цветовые фильтры».

Включите цветные фильтры.

Выберите вариант «Оттенки серого».

Отрегулируйте интенсивность цветового фильтра, перетаскивая ползунок внизу.

Теперь весь ваш экран будет монохромным. Чтобы вернуться к обычной цветовой схеме, просто отключите цветные фильтры.

Режим оттенков серого на iPhone Фото: slashgear.com

Если вы не хотите каждый раз заходить в «Настройки», чтобы применить или отключить фильтр оттенков серого на iPhone, просто добавьте его в качестве ярлыка в «Пункте управления» для более быстрого доступа. Вот как это сделать:

Проведите пальцем вниз, чтобы открыть «Пункт управления».

Нажмите и удерживайте на любом пустом месте.

Выберите «Добавить» элемент управления внизу.

Найдите цветные фильтры.

Нажмите на него, чтобы добавить в Центр управления.

Теперь при каждом выборе параметра «Цветовой фильтр» в «Центре управления» цвет экрана будет автоматически меняться на оттенки серого.

