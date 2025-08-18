П'ятдесят відтінків сірого: на смартфонах є корисний режим, про який багато хто не знає (фото)

Сучасні користувачі майже цілодобово "висять" у телефоні. Це сильно навантажує і очі, і нервову систему, але є спеціальний режим, який допоможе знизити напругу.

Допомогти можуть деякі додатки для фокусування на iPhone, пише slashgear.com. Наприклад, якщо ви не хочете захаращувати пристрій сторонніми додатками, то є вбудоване налаштування, яке допоможе вам відволіктися від екрана. Налаштування називається "режим відтінків сірого".

Як увімкнути "відтінки сірого" на iPhone

Ви можете увімкнути такий режим за допомогою налаштування "Кольорові фільтри". Це одна з функцій універсального доступу iPhone, розроблена для полегшення читання тексту та розрізнення кольорів користувачам із проблемами зору. Щоб налаштувати екран iPhone у відтінках сірого, виконайте такі дії:

Відкрийте застосунок "Налаштування".

Виберіть "Доступність".

У розділі "Зір" натисніть "Дисплей і розмір тексту".

Перейдіть у розділ "Кольорові фільтри".

Увімкніть кольорові фільтри.

Виберіть варіант "Відтінки сірого".

Відрегулюйте інтенсивність колірного фільтра, перетягуючи повзунок внизу.

Тепер весь ваш екран буде монохромним. Щоб повернутися до звичайної колірної схеми, просто вимкніть кольорові фільтри.

Режим відтінків сірого на iPhone Фото: slashgear.com

Якщо ви не хочете щоразу заходити до "Налаштувань", щоб застосувати або вимкнути фільтр відтінків сірого на iPhone, просто додайте його як ярлик у "Пункті управління" для швидшого доступу. Ось як це зробити:

Проведіть пальцем униз, щоб відкрити "Пункт управління".

Натисніть і утримуйте на будь-якому порожньому місці.

Виберіть "Додати" елемент управління внизу.

Знайдіть кольорові фільтри.

Натисніть на нього, щоб додати в Центр управління.

Тепер під час кожного вибору параметра "Кольоровий фільтр" у "Центрі управління" колір екрана автоматично змінюватиметься на відтінки сірого.

Раніше Фокус писав про кілька функцій Android, яких досі немає в iPhone. Серед них згадувалися функції поділу екрана, гостьового режиму, доступу до сховища через USB.

Також стало відомо, що треба зробити одразу після купівлі смартфона. Наприклад, деякі налаштування на iPhone потрібно якнайшвидше увімкнути, а деякі, навпаки, — вимкнути.

Крім того, повідомлялося, що якщо змінити п'ять налаштувань, то можна не витрачатися на новий iPhone. Тоді йшлося про поліпшення роботи вашого гаджета після випуску оновлення iOS 18.6.