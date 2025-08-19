Популярные смартфоны Pixel получат очень полезный аксессуар: что узнали инсайдеры

Новая линейка смартфонов Google Pixel 10 в последнее время была в центре внимания, и инсайдеры публиковали многочисленные утечки. Но, как оказалось, они раскрыли еще не всю информацию о новинке.

Теперь же стало известно, что вместе с новым смартфоном выйдет и двухпортовый адаптер USB-C мощностью 67 Вт, пишет androidpolice.com. Некоторые ритейлеры (к примеру, PC-Canada и TrueDataIT) случайно опубликовали свои объявления о продаже Pixel 10 перед мероприятием Made by Google, и, кроме новых телефонов и беспроводных зарядных устройств Qi2, там упоминается «двухпортовый адаптер питания 67 Вт».

Так как новые Pixel будут поддерживать более быструю проводную и беспроводную зарядку, похоже, что компания Google выпустит одновременно с ними и более мощный зарядный модуль. Выходная мощность 67 Вт и два порта USB-C позволят заряжать телефон Pixel, часы Pixel Watch или другое устройство практически на максимальной скорости, отмечает издание.

Пока что Google продает зарядный блок USB-C мощностью 45 Вт для своих устройств Pixel, хотя он может заряжать только одно устройство одновременно. Судя по инсайдерским данным, компания может продавать свое новое зарядное устройство мощностью 67 Вт за 79 канадских долларов (57 долларов США) — а это вдвое дороже, чем 45-ваттное.

Между прочим, все аксессуары для Pixel 10, скорее всего, будут стоить несколько дороже, чем ожидалось, – по крайней мере, пока такая информация подтверждена для Соединенных Штатов и Канады.

Отметим, что Google представит Pixel 10 уже завтра — 20 августа.

Ранее стало известно, что смартфоны Pixel 10 получат важную деталь, которой нет у Samsung. Речь шла о модеме MediaTek T900.

Что касается предыдущих моделей, то они, несмотря на хорошие камеры и положительные отзывы, попадали и в неприятности. Например, в июне этого года сообщалось, что популярные телефоны начали загораться. Речь как раз шла о смартфонах Pixel 6a – их владельцы даже выкладывали в сеть фото своих сгоревших девайсов. Тогда компания Google приняла экстренные меры и выпустила принудительное обновление, которое должно было решить проблему с безопасностью.

Еще смартфоны Google Pixel называют "любимыми телефонами преступников". Из-за открытости системы Android эти модели действительно часто используют представители криминалитета.