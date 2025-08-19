Популярні смартфони Pixel отримають дуже корисний аксесуар: що дізналися інсайдери

Нова лінійка смартфонів Google Pixel 10 останнім часом була в центрі уваги, і інсайдери публікували численні витоки. Але, як виявилося, вони розкрили ще не всю інформацію про новинку.

Тепер же стало відомо, що разом з новим смартфоном вийде і двопортовий адаптер USB-C потужністю 67 Вт, пише androidpolice.com. Деякі ритейлери (наприклад, PC-Canada і TrueDataIT) випадково опублікували свої оголошення про продаж Pixel 10 перед заходом Made by Google, і, крім нових телефонів і бездротових зарядних пристроїв Qi2, там згадується "двопортовий адаптер живлення 67 Вт".

Через те, що нові Pixel будуть підтримувати більш швидку дротову і бездротову зарядку, схоже, що компанія Google випустить одночасно з ними і більш потужний зарядний модуль. Вихідна потужність 67 Вт і два порти USB-C дадуть змогу заряджати телефон Pixel, годинник Pixel Watch або інший пристрій практично на максимальній швидкості, зазначає видання.

Поки що Google продає зарядний блок USB-C потужністю 45 Вт для своїх пристроїв Pixel, хоча він може заряджати тільки один пристрій одночасно. Судячи з інсайдерських даних, компанія може продавати свій новий зарядний пристрій потужністю 67 Вт за 79 канадських доларів (57 доларів США) — а це вдвічі дорожче, ніж 45-ватний.

Між іншим, усі аксесуари для Pixel 10, найімовірніше, коштуватимуть дещо дорожче, ніж очікувалося, — принаймні, поки що таку інформацію підтверджено для Сполучених Штатів і Канади.

Зазначимо, що Google представить Pixel 10 вже завтра — 20 серпня.

Раніше стало відомо, що смартфони Pixel 10 отримають важливу деталь, якої немає у Samsung. Йшлося про модем MediaTek T900.

Щодо попередніх моделей, то вони, незважаючи на хороші камери та позитивні відгуки, потрапляли і в неприємності. Наприклад, у червні цього року повідомлялося, що популярні телефони почали загорятися. Йшлося якраз про смартфони Pixel 6a — їхні власники навіть викладали в мережу фото своїх згорілих девайсів. Тоді компанія Google вжила екстрених заходів і випустила примусове оновлення, яке мало вирішити проблему з безпекою.

Ще смартфони Google Pixel називають "улюбленими телефонами злочинців". Через відкритість системи Android ці моделі справді часто використовують представники криміналітету.