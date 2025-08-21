Почему телефон плохо работает: стала известна абсолютно неожиданная причина

Обычно люди начинают поднимать телефон в воздух и размахивать им, чтобы улучшить качество сигнала. Но так делать совсем не обязательно, есть более надежные способы.

Хотя качество связи значительно улучшилось, особенно в последние несколько лет, пользователи до сих пор жалуются на обрывающиеся звонки или низкую скорость интернета, пишет The Sun. По данным издания, за последний год трое из десяти пользователей были недовольны стабильно плохим сигналом.

Эксперты поделились полезными советами по улучшению приема сигнала на вашем телефоне. Например, если у вас есть доступ к Wi-Fi, вы можете переключиться на функцию звонков по Wi-Fi. Вы сможете выполнять звонки и отправлять текстовые сообщения – все то же самое, что и при использовании мобильного сигнала.

Между прочим, приему сигнала могут мешать толстые стены или дислокация самого помещение – например, подвал. В этом случае попробуйте выйти на улицу или встать возле окна, чтобы поймать лучший сигнал.

Вы также можете подключить телефон к наушникам Bluetooth и оставить его там, где сигнал ловится лучше. При этом сами вы можете свободно перемещаться – стоять на том месте необязательно, если есть подключенные наушники.

Очень важно держать телефон в правильном положении. У старых телефонов были длинные антенны для приема сигнала, теперь они спрятаны внутри верхней трети устройства. Так что возможно, что ваша собственная рука закрывает антенну, не давая ей уловить соединение.

Помехой для нормального сигнала может быть и плотный чехол вашего телефона.

Если же в месте вашего проживания проблемы с уровнем сигнала возникают постоянно, то тут придется просто сменить провайдера и найти того, который обеспечивает более качественный сигнал.

