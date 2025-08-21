Чому телефон погано працює: стала відома абсолютно несподівана причина

Зазвичай люди починають піднімати телефон у повітря і розмахувати ним, щоб поліпшити якість сигналу. Але так робити зовсім не обов'язково, є більш надійні способи.

Related video

Хоча якість зв'язку значно покращилася, особливо в останні кілька років, користувачі досі скаржаться на дзвінки, що обриваються, або низьку швидкість інтернету, пише The Sun. За даними видання, за останній рік троє з десяти користувачів були незадоволені стабільно поганим сигналом.

Експерти поділилися корисними порадами щодо поліпшення прийому сигналу на вашому телефоні. Наприклад, якщо у вас є доступ до Wi-Fi, ви можете переключитися на функцію дзвінків по Wi-Fi. Ви зможете виконувати дзвінки та надсилати текстові повідомлення — все те ж саме, що і під час використання мобільного сигналу.

Між іншим, прийому сигналу можуть заважати товсті стіни або дислокація самого приміщення — наприклад, підвал. У цьому разі спробуйте вийти на вулицю або встати біля вікна, щоб зловити кращий сигнал.

Ви також можете підключити телефон до навушників Bluetooth і залишити його там, де сигнал ловиться краще. При цьому самі ви можете вільно переміщатися — стояти на тому місці необов'язково, якщо є підключені навушники.

Дуже важливо тримати телефон у правильному положенні. У старих телефонів були довгі антени для приймання сигналу, тепер вони заховані всередині верхньої третини пристрою. Тож можливо, що ваша власна рука закриває антену, не даючи їй вловити з'єднання.

Перешкодою для нормального сигналу може бути і щільний чохол вашого телефона.

Якщо ж у місці вашого проживання проблеми з рівнем сигналу виникають постійно, то тут доведеться просто змінити провайдера і знайти того, який забезпечує більш якісний сигнал.

Раніше Фокус писав про домашні гаджети, які можуть уповільнювати ваш Wi-Fi. У списку "шкідників" опинилися дзеркала, мікрохвильовки і навіть телевізори.

Також стало відомо, які дії треба зробити для того, щоб прискорити повільний Wi-Fi у себе вдома.

Ще було знайдено вирішення проблеми, коли на смартфоні повільний Wi-Fi. Така неприємність, зокрема, спостерігалася на телефонах китайської компанії Xiaomi.