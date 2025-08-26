С этими телефонами Oppo владельцам скоро придется попрощаться: что с ними не так

Китайская компания Oppo уже начала бета-тестирование системы ColorOS 16 на нескольких своих устройствах и скоро начнет выпускать стабильное обновление. Но достанется оно не всем.

Related video

В обновлении будет много полезных функций, и пользовательский интерфейс оно тоже затронет. так что будет важное обновление, пишет gizmochina.com. Обновление задумано на базе Android 16 и будет доступно для ряда устройств Oppo, включая премиальные серии Find N и Find X, серии среднего класса Reno, серии K и F, а также бюджетные серии A.

Но для более полутора десятка смартфонов это будет последнее крупное обновление – после Android 16 и ColorOS 16 ничего нового они уже не получат.

Как отмечает издание, Android 16 в качестве последнего крупного обновления получат такие телефоны Oppo:

Oppo Reno 12 F

Oppo Reno 12 F 4G

Oppo Reno 11 F

Oppo A5

Oppo A5 4G

Oppo A5 Pro

Oppo A5 Pro 4G

Oppo A5x

Oppo A5x 4G

Oppo A5 Energy

Oppo F27

Oppo F27 Pro+

Oppo F25 Pro

Oppo K12

Oppo K12x

Oppo K12 Plus

Oppo Pad 3 Pro.

Последнее обновление ОС для этих телефонов Oppo на основе Android 16 выйдет в конце этого года, отмечает издание. После этого они продолжат получать обновления безопасности еще некоторое время, а потом обновления программного обеспечения совсем прекратятся.

Что касается обновления ColorOS 16, то компания Oppo пока не объявила дату его выхода. Однако предполагается, что бета-версия ColorOS 16 будет расширяться и запускаться на еще большем количестве телефонов.

Ранее стало известно, что китайские телефоны Oppo оказались включенными в список самых мощных смартфонов апреля 2025 года.

Также Фокус писал, что модель Oppo Find X8 попала в топ-10 смартфонов с кремний-углеродными батареями. В список были включены и другие китайские смартфоны –Xiaomi, Vivo, OnePlus.

Еще стало известно, что на рынок вышел смартфон, который вообще не боится воды. Речь шла как раз о смартфоне Oppo – в частности, о моделях K13 Turbo и K13 Turbo Pro. Компания-производитель заявила, что телефоны K13 Turbo имеют степень водонепроницаемости IPX6, IPX8 и IPX9, – то есть, они должны выдерживать погружение в пресную воду, а также струи горячей воды под высоким давлением.