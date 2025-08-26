Із цими телефонами Oppo власникам скоро доведеться попрощатися: що з ними не так

Китайська компанія Oppo вже почала бета-тестування системи ColorOS 16 на кількох своїх пристроях і скоро почне випускати стабільне оновлення. Але дістанеться воно не всім.

Related video

В оновленні буде багато корисних функцій, і користувацького інтерфейсу воно теж торкнеться. тож буде важливе оновлення, пише gizmochina.com. Оновлення задумано на базі Android 16 і буде доступне для низки пристроїв Oppo, включно з преміальними серіями Find N і Find X, серіями середнього класу Reno, серіями K і F, а також бюджетними серіями A.

Але для понад півтора десятка смартфонів це буде останнє велике оновлення — після Android 16 і ColorOS 16 нічого нового вони вже не отримають.

Як зазначає видання, Android 16 як останнє велике оновлення отримають такі телефони Oppo:

Oppo Reno 12 F

Oppo Reno 12 F 4G

Oppo Reno 11 F

Oppo A5

Oppo A5 4G

Oppo A5 Pro

Oppo A5 Pro 4G

Oppo A5x

Oppo A5x 4G

Oppo A5 Energy

Oppo F27

Oppo F27 Pro+

Oppo F25 Pro

Oppo K12

Oppo K12x

Oppo K12 Plus

Oppo Pad 3 Pro.

Останнє оновлення ОС для цих телефонів Oppo на основі Android 16 вийде наприкінці цього року, зазначає видання. Після цього вони продовжать отримувати оновлення безпеки ще деякий час, а потім оновлення програмного забезпечення зовсім припиняться.

Що стосується оновлення ColorOS 16, то компанія Oppo поки не оголосила дату його виходу. Однак передбачається, що бета-версія ColorOS 16 буде розширюватися і запускатися на ще більшій кількості телефонів.

Раніше стало відомо, що китайські телефони Oppo виявилися включеними до списку найпотужніших смартфонів квітня 2025 року.

Також Фокус писав, що модель Oppo Find X8 потрапила в топ-10 смартфонів з кремній-вуглецевими батареями. У список були включені й інші китайські смартфони -Xiaomi, Vivo, OnePlus.

Ще стало відомо, що на ринок вийшов смартфон, який взагалі не боїться води. Йшлося якраз про смартфон Oppo — зокрема, про моделі K13 Turbo і K13 Turbo Pro. Компанія-виробник заявила, що телефони K13 Turbo мають ступінь водонепроникності IPX6, IPX8 та IPX9, — тобто, вони мають витримувати занурення в прісну воду, а також струмені гарячої води під високим тиском.