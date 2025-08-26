Лучше не меняйте настройки: складные смартфоны Samsung выдают противную ошибку

Складные смартфоны Samsung были задуманы, чтобы стать лидерами в своей категории, но уже через месяц после выпуска выдали серьезную ошибку, которая очень раздражает пользователей.

Модели Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7 предлагают функции, специально разработанные для складных смартфонов, и они также стали первыми, на которых сразу установлена ​​оболочка One UI 8 на базе Android 16, напоминает androidpolice.com. Конечно, хочется сразу попробовать все новые функции, – и тут вас может ждать неприятное открытие.

В оболочке One UI 8 есть ошибка DND, и она до сих пор не исправлена ​​для пользователей Z Fold 7 и Z Flip 7. Например, люди находили ошибку на своих смартфонах Galaxy Z Fold 7, из-за которой гаджет автоматически сбрасывал настройки режима «Не беспокоить». Телефон отключал все уведомления в сценариях, где режим «Не беспокоить» был настроен так, чтобы разрешать звонки и сообщения от определенных контактов.

Поскольку это ошибка в One UI 8, лучше пока не создавайте исключения в режиме «Не беспокоить» на Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, предупреждают эксперты, – иначе это может привести к пропуску важных уведомлений в нужный момент.

И это уже не первый раз, когда становится известно об ошибках в стабильной версии One UI 8, напоминает издание. Системная ошибка уже исправлена ​​в обновлении One UI 8 beta 5 – то есть, она больше не встречается на смартфонах Galaxy S25. Но для стабильной версии One UI 8, исправляющей эту проблему на складных Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7, патча пока не выпущено.

Напомним, новые складные смартфоны Samsung были официально представлены на Galaxy Unpacked в июле нынешнего года.

Ранее Фокус сообщал, что продажи новых телефонов Samsung бьют рекорды. Общее количество предзаказов на Galaxy Z Fold 7 и Galaxy Z Flip 7 выросло более чем на 25% по сравнению с предыдущим поколением.

Стало известно, что новые телефоны Samsung вышли на такой уровень популярности, что их даже начали воровать, причем целыми партиями. Был случай, когда в Лондоне из аэропорта угнали грузовик, перевозивший 12 тысяч смартфонов Galaxy.

В то же время были инциденты, когда люди жаловались на самый тонкий смартфон Samsung. Его оказалось сложно открыть, не уронив при этом: магниты, удерживающие две половинки вместе, очень сильные, а площадь возможного захвата очень маленькая как раз из-за тонкого дизайна.