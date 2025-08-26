Краще не змінюйте налаштувань: складні смартфони Samsung видають неприємну помилку

Складні смартфони Samsung були задумані, щоб стати лідерами у своїй категорії, але вже через місяць після випуску видали серйозну помилку, яка дуже дратує користувачів.

Моделі Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7 пропонують функції, спеціально розроблені для складних смартфонів, і вони також стали першими, на яких одразу встановлено оболонку One UI 8 на базі Android 16, нагадує androidpolice.com. Звичайно, хочеться відразу спробувати всі нові функції, — і тут на вас може чекати неприємне відкриття.

В оболонці One UI 8 є помилка DND, і вона досі не виправлена для користувачів Z Fold 7 і Z Flip 7. Наприклад, люди знаходили помилку на своїх смартфонах Galaxy Z Fold 7, через яку гаджет автоматично скидав налаштування режиму "Не турбувати". Телефон відключав усі сповіщення в сценаріях, де режим "Не турбувати" був налаштований так, щоб дозволяти дзвінки та повідомлення від певних контактів.

Оскільки це помилка в One UI 8, краще поки не створюйте винятки в режимі "Не турбувати" на Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7, попереджають експерти, — інакше це може призвести до пропуску важливих сповіщень у потрібний момент.

І це вже не вперше, коли стає відомо про помилки в стабільній версії One UI 8, нагадує видання. Системна помилка вже виправлена в оновленні One UI 8 beta 5 — тобто, вона більше не зустрічається на смартфонах Galaxy S25. Але для стабільної версії One UI 8, що виправляє цю проблему на складних Galaxy Z Fold 7 і Z Flip 7, патча поки не випущено.

Нагадаємо, нові складні смартфони Samsung були офіційно представлені на Galaxy Unpacked у липні нинішнього року.

Раніше Фокус повідомляв, що продажі нових телефонів Samsung б'ють рекорди. Загальна кількість попередніх замовлень на Galaxy Z Fold 7 і Galaxy Z Flip 7 зросла більш ніж на 25% порівняно з попереднім поколінням.

Стало відомо, що нові телефони Samsung вийшли на такий рівень популярності, що їх навіть почали красти, причому цілими партіями. Був випадок, коли в Лондоні з аеропорту викрали вантажівку, що перевозила 12 тисяч смартфонів Galaxy.

Водночас були інциденти, коли люди скаржилися на найтонший смартфон Samsung. Його виявилося складно відкрити, не впустивши при цьому: магніти, що утримують дві половинки разом, дуже сильні, а площа можливого захоплення дуже маленька якраз через тонкий дизайн.