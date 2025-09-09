"Метко отработали": дроны ГУР поразили ценные вражеские объекты ПВО в Крыму (видео)

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР) поразили российскую РЛС 48Я6-К1 "Подлет" и РЛМ-М комплекса 55Ж6М "Небо-М" на территории оккупированного Крыма.

Related video

Удары по двум дорогостоящим объектам системы противовоздушной обороны (ПВО) оккупантов были нанесены накануне Дня военной разведки Украины. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале ГУР.

Поражение российской техники в Крыму

На видео можно увидеть, что украинский дрон поразил модуль радиолокации РЛМ-М из состава комплекса "Небо-М" прямо в движении. По данным разведки, оккупанты как раз покидали позицию боевого дежурства. Далее также следуют кадры атак на радиолокационную станцию 48Я6-К1 "Подлет".

"Метко отработали по ценным объектам ПВО захватчиков", — говорится в подписи к видео.

Что известно о системах "Подлет" и "Небо-М"

Мобильная станция радиолокации кругового обзора 48Я6-К1 "Подлет" предназначена для обнаружения воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной обстановке. Она способна обнаруживать одновременно до 200 целей на высоте до 10 км при дальности от 10 до 300 км.

Важно

После длительного перерыва: почему Украина снова применяет "Байрактары" против ВС РФ (видео)

В свою очередь радиолокационный комплекс 55Ж6М "Небо-М" используется россиянами для обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах. Система специализируется на обнаружении малоразмерных и малозаметных целей. Ее дальность и высота обнаружения достигают 600 км.

Напомним, спецназовцы Департамента активных действий ГУР МО Украины также поразили российскую радиолокационную станцию 91Н6Е из состава ЗРК С-400 "Триумф".