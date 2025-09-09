"Влучно відпрацювали": дрони ГУР уразили цінні ворожі об'єкти ППО в Криму (відео)

Спецпризначенці Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР) уразили російську РЛС 48Я6-К1 "Подлет" та РЛМ-М комплексу 55Ж6М "Небо-М" на території окупованого Криму.

Удари по двох дороговартісних об’єктах системи протиповітряної оборони (ППО) окупантів були завдані напередодні Дня воєнної розвідки України. Відповідні кадри опубліковані в Telegram-каналі ГУР.

Ураження російської техніки в Криму

На відео можна побачити, що український дрон уразив модуль радіолокації РЛМ-М зі складу комплексу "Небо-М" прямо в русі. За даними розвідки, окупанти якраз покидали позицію бойового чергування. Далі також слідують кадри атак на радіолокаційну станцію 48Я6-К1 "Подлет".

"Влучно відпрацювали по цінних об’єктах ППО загарбників", — йдеться в підписі до відео.

Що відомо про системи "Подлет" та "Небо-М"

Мобільна станція радіолокації кругового огляду 48Я6-К1 "Подлет" призначена для виявлення повітряних цілей на малих і гранично малих висотах у складній обстановці. Вона здатна виявляти одночасно до 200 цілей на висоті до 10 км при дальності від 10 до 300 км.

Своєю чергою радіолокаційний комплекс 55Ж6М "Небо-М" використовується росіянами для виявлення аеродинамічних і балістичних об'єктів на середніх і великих висотах. Система спеціалізується на виявленні малорозмірних і малопомітних цілей. Її дальність та висота виявлення досягають 600 км.

Нагадаємо, спецпризначенці Департаменту активних дій ГУР МО України також уразили російську радіолокаційну станцію 91Н6Е зі складу ЗРК С-400 "Тріумф".