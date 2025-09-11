Отстают от Android: эксперт раскрыл, почему не стоит покупать новые iPhone 17
Новая линейка iPhone 17, представленная Apple 9 сентября, выглядит впечатляющие, однако не дает весомых поводов заменить старые модели.
Новинки мало чем превосходят iPhone 14 Pro, при этом им не хватает функций искусственного интеллекта для обработки фотографий, как у флагманов Samsung и Google Pixel. Такое мнение в своей статье выразил главный редактор журнала Tom's Guide в США Майк Просперо.
По словам журналиста, его iPhone 14 Pro, выпущенный в 2022 году, до сих пор работает отлично, хотя со временем аккумулятор износился и время автономной работы уменьшилось. Новые модели получат большую частоту обновления экрана, но она не имеет большого значения для тех, кто не запускает игры.
iPhone 17 Pro получит обновленную 48-мегапиксельную телефотокамеру, но объектив — это еще не все. Сегодня многим пользователям важны функции, которые позволяют быстро и качественно обрабатывать снимки.
"Благодаря своей работе я смог протестировать множество функций искусственного интеллекта на телефонах Samsung и Google Pixel, и вот уже несколько лет я с завистью смотрю на то, что могут делать пользователи Android", — отметил Майк Просперо.
Отсутствие Apple Intelligence на вчерашнем мероприятии было довольно заметным, пишет аналитик. За исключением нескольких мимолетных упоминаний, Apple не сделала никаких весомых заявлений или анонсов в этом направлении. Вполне возможно, компания бережет детали для другого мероприятия.
Apple сильно отстала от конкурентов из-за более осторожного подхода к внедрению ИИ и проблемах с новым помощником Siri. Разрыв между ее инструментами для редактирования фотографий и инструментами Android на базе ИИ — лишь один из примеров.
Ходят слухи, что Apple может сотрудничать с Google, чтобы Gemini помогла Siri. Но пока неясно, когда это произойдет, и неизвестно, воспользуется ли Apple инструментами Google для редактирования фотографий.
9 сентября Apple анонсировала iPhone 17, iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, которые получили увеличенные батареи и новый дизайн по сравнению с iPhone 16. Разработчики расширили экран базовой модели до 6,3 дюйма и добавили ProMotion — адаптивную частоту обновления до 120 Гц с функцией Always-On.
Кроме того, Apple представила iPhone Air — самый тонкий смартфон в своей истории. Его толщина составляет 5,6 мм. Кроме того, смартфон получил титановую раму и новейший чипсет A19 Pro.
В Украине уже продают новые iPhone 17 по цене подержанного автомобиля. В некоторых объявлениях за iPhone 17 Pro Max просят 180 тысяч гривен, что на три тысячи долларов больше оригинальной цены.