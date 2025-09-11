Відстають від Android: експерт розкрив, чому не варто купувати нові iPhone 17

Нова лінійка iPhone 17, представлена Apple 9 вересня, має вражаючий вигляд, проте не дає вагомих приводів замінити старі моделі.

Новинки мало чим перевершують iPhone 14 Pro, при цьому їм не вистачає функцій штучного інтелекту для обробки фотографій, як у флагманів Samsung і Google Pixel. Таку думку у своїй статті висловив головний редактор журналу Tom's Guide у США Майк Просперо.

За словами журналіста, його iPhone 14 Pro, випущений у 2022 році, досі працює відмінно, хоча з часом акумулятор зносився і час автономної роботи зменшився. Нові моделі отримають більшу частоту оновлення екрана, але вона не має великого значення для тих, хто не запускає ігри.

iPhone 17 Pro отримає оновлену 48-мегапіксельну телефотокамеру, але об'єктив — це ще не все. Сьогодні багатьом користувачам важливі функції, які дають змогу швидко і якісно обробляти знімки.

"Завдяки своїй роботі я зміг протестувати безліч функцій штучного інтелекту на телефонах Samsung і Google Pixel, і ось уже кілька років я із заздрістю дивлюся на те, що можуть робити користувачі Android", — зазначив Майк Просперо.

Відсутність Apple Intelligence на вчорашньому заході була досить помітною, пише аналітик. За винятком кількох швидкоплинних згадок, Apple не зробила жодних вагомих заяв чи анонсів у цьому напрямку. Цілком можливо, компанія береже деталі для іншого заходу.

Apple сильно відстала від конкурентів через більш обережний підхід до впровадження ШІ та проблеми з новим помічником Siri. Розрив між її інструментами для редагування фотографій та інструментами Android на базі ШІ — лише один із прикладів.

Ходять чутки, що Apple може співпрацювати з Google, щоб Gemini допомогла Siri. Але поки неясно, коли це станеться, і невідомо, чи скористається Apple інструментами Google для редагування фотографій.

9 вересня Apple анонсувала iPhone 17, iPhone 17 Pro і 17 Pro Max, які отримали збільшені батареї та новий дизайн порівняно з iPhone 16. Розробники розширили екран базової моделі до 6,3 дюйма і додали ProMotion — адаптивну частоту оновлення до 120 Гц з функцією Always-On.

Крім того, Apple представила iPhone Air — найтонший смартфон у своїй історії. Його товщина становить 5,6 мм. Крім того, смартфон отримав титанову раму і новітній чипсет A19 Pro.

В Україні вже продають нові iPhone 17 за ціною вживаного автомобіля. У деяких оголошеннях за iPhone 17 Pro Max просять 180 тисяч гривень, що на три тисячі доларів більше за оригінальну ціну.