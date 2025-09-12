Убийство Чарли Кирка: дрон зафиксировал последствия стрельбы в кампусе (фото)

Камера дрона сняла двор Университета долины Юты вскоре после того, как там застрелили американского активиста Чарли Кирка.

В результате стрельбы в кампусе Университета долины Юты была поспешно проведена эвакуация. Камера с дрона зафиксировала безлюдный двор вскоре после инцидента, сообщает TMZ.

Двор Университета долины Юты после стрельбы

На кадрах, снятых с беспилотника, можно увидеть палатку, под которой сидел Кирк, когда его ранили из огнестрельного оружия. Вокруг разбросаны обломки и другой мусор. Далее дрон пролетел над крышей, откуда злоумышленник, вероятно, стрелял в активиста.

"Видео довольно жуткое... никаких студентов не видно по коридорам. Выглядит почти постапокалиптически", — отметили в издании.

Что известно об убийстве Чарли Кирка

Покушение на Чарли Кирка

Неизвестный открыл огонь в сторону Чарли Кирка во дворе Университета долины Юты, когда тот выступал в рамках тура "The American Comeback Tour". Активист получил ранение в шею.

Впоследствии президент США Дональд Трамп сообщил в своей социальной сети Truth Social, что Чарли Кирк умер в больнице. Он также призвал приспустить флаги США по всей стране в честь погибшего.

По данным СМИ, в лесу недалеко от места стрельбы была обнаружена охотничья винтовка старой модели, завернутая в полотенце. ФБР также опубликовало фото подозреваемого.

Подозреваемый в убийстве Чарли Кирка Фото: Federal Bureau of Investigation FBI

Позже Дональд Трамп заявил, что подозреваемый в убийстве Чарли Кирка задержан. Лидер США добавил, что надеется на применение к преступнику смертной казни.