Убивство Чарлі Кірка: дрон зафіксував наслідки стрілянини в кампусі (фото)
Камера дрона зняла двір Університету долини Юти незабаром після того, як там застрелили американського активіста Чарлі Кірка.
В результаті стрілянини у кампусі Університету долини Юти була поспіхом проведена евакуація. Камера з дрона зафіксувала безлюдний двір невдовзі після інциденту, повідомляє TMZ.
На кадрах, знятих з безпілотника, можна побачити намет, під яким сидів Кірк, коли його поранили з вогнестрільної зброї. Довкола розкидане уламки та інше сміття. Далі дрон пролетів над дахом, звідки зловмисник, ймовірно, стріляв у активіста.
"Відео досить моторошне… жодних студентів не видно коридорами. Виглядає майже постапокаліптично", — зазначили у виданні.
Що відомо про убивство Чарлі Кірка
Невідомий відкрив вогонь в сторону Чарлі Кірка у дворі Університету долини Юти, коли той виступав у рамках туру "The American Comeback Tour". Активіст отримав поранення у шию.
Згодом президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соціальні мережі Truth Social, що Чарлі Кірк помер у лікарні. Він також закликав приспустити прапори США по всій країні на честь загиблого.
За даними ЗМІ, в лісі недалеко від місця стрілянини було виявлено мисливську гвинтівку старої моделі, загорнуту в рушник. ФБР також опублікувало фото підозрюваного.
Пізніше Дональд Трамп заявив, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримано. Лідер США додав, що сподівається на застосування до злочинця смертної кари.