Убивство Чарлі Кірка: дрон зафіксував наслідки стрілянини в кампусі (фото)

Камера дрона зняла двір Університету долини Юти незабаром після того, як там застрелили американського активіста Чарлі Кірка.

В результаті стрілянини у кампусі Університету долини Юти була поспіхом проведена евакуація. Камера з дрона зафіксувала безлюдний двір невдовзі після інциденту, повідомляє TMZ.

Двір Університету долини Юти після стрілянини

На кадрах, знятих з безпілотника, можна побачити намет, під яким сидів Кірк, коли його поранили з вогнестрільної зброї. Довкола розкидане уламки та інше сміття. Далі дрон пролетів над дахом, звідки зловмисник, ймовірно, стріляв у активіста.

"Відео досить моторошне… жодних студентів не видно коридорами. Виглядає майже постапокаліптично", — зазначили у виданні.

Що відомо про убивство Чарлі Кірка

Замах на Чарлі Кірка

Невідомий відкрив вогонь в сторону Чарлі Кірка у дворі Університету долини Юти, коли той виступав у рамках туру "The American Comeback Tour". Активіст отримав поранення у шию.

Трамп назвав "твариною" вбивцю Чарлі Кірка: ФБР показало кадри втечі підозрюваного (фото, відео)

Згодом президент США Дональд Трамп повідомив у своїй соціальні мережі Truth Social, що Чарлі Кірк помер у лікарні. Він також закликав приспустити прапори США по всій країні на честь загиблого.

За даними ЗМІ, в лісі недалеко від місця стрілянини було виявлено мисливську гвинтівку старої моделі, загорнуту в рушник. ФБР також опублікувало фото підозрюваного.

Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка Фото: Federal Bureau of Investigation FBI Підозрюваний у вбивстві Чарлі Кірка Фото: Federal Bureau of Investigation FBI

Пізніше Дональд Трамп заявив, що підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка затримано. Лідер США додав, що сподівається на застосування до злочинця смертної кари.