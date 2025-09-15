"В 99,9% случаев взрывается": эксперт раскрыл детали о новом БПЛА россиян (фото)

В Российской Федерации установили на беспилотный летательный аппарат БМ-39 новую антенну. Кроме того, дрон оснащен несколькими контактными детонаторами.

Related video

Фото новой и старой антенн опубликовал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.

Старая антенна БМ-39 Новая антенна БМ-39

"Вниманию коллег по РЭБ. На БМ-39 (тот, что не Италмас) заменена антенна управления", — написал он.

Эксперт пояснил, что вместо старой антенны диапазона 360-520 МГц, дроны БМ-39 начали использовать диполь-антенну. Он также предположил, что диапазон управления теперь может быть смещен ниже 360 МГц.

"Изучать этот БПЛА сложно. Он имеет 4 контактных взрывателя и в 99,9% случаев взрывается", — добавил "Флеш".

Важно

Будущая замена "Мавиков": в Украине показали улучшенный дрон MINI SHARK (видео)

Отметим, что диполь-антенна, как правило, состоит из двух параллельных проводников, расположенных на одной оси, которые излучают или принимают электромагнитные волны. Это самый простой и распространенный тип антенны, используемый для передачи и приема радиосигналов, в частности в системах связи, телевидении и Wi-Fi.

Что известно о новых дронах РФ

Применение БПЛА БМ-35

Недавно "Флеш" сообщил, что враг начал применять новые дроны-камикадзе BM-35. Сначала украинские специалисты считали, что дрон принадлежит к семейству ZALA ("Италмаз"), однако позже было установлено, что это отдельная разработка.

Сообщалось, что беспилотник построен по аэродинамической схеме с дельтовидным крылом и оснащен двухтактным бензиновым двигателем DLE с тянущим винтом в носовой части. Для наведения и передачи изображения используется аналоговая система видеосвязи, работающая на частоте 3,3 ГГц.

Напомним, россияне устанавливают на "Шахеты" антенны, которые делают их невосприимчивыми к действию почти любых систем РЭБ.

Фокус также писал о том, что в Украине сбили ударный дрон "Шахед", оснащенный необычной системой, похожей на сирену.