"В 99,9% случаев взрывается": эксперт раскрыл детали о новом БПЛА россиян (фото)
В Российской Федерации установили на беспилотный летательный аппарат БМ-39 новую антенну. Кроме того, дрон оснащен несколькими контактными детонаторами.
Фото новой и старой антенн опубликовал украинский специалист в области радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов в своем Telegram-канале.
"Вниманию коллег по РЭБ. На БМ-39 (тот, что не Италмас) заменена антенна управления", — написал он.
Эксперт пояснил, что вместо старой антенны диапазона 360-520 МГц, дроны БМ-39 начали использовать диполь-антенну. Он также предположил, что диапазон управления теперь может быть смещен ниже 360 МГц.
"Изучать этот БПЛА сложно. Он имеет 4 контактных взрывателя и в 99,9% случаев взрывается", — добавил "Флеш".Важно
Отметим, что диполь-антенна, как правило, состоит из двух параллельных проводников, расположенных на одной оси, которые излучают или принимают электромагнитные волны. Это самый простой и распространенный тип антенны, используемый для передачи и приема радиосигналов, в частности в системах связи, телевидении и Wi-Fi.
Что известно о новых дронах РФ
Недавно "Флеш" сообщил, что враг начал применять новые дроны-камикадзе BM-35. Сначала украинские специалисты считали, что дрон принадлежит к семейству ZALA ("Италмаз"), однако позже было установлено, что это отдельная разработка.
Сообщалось, что беспилотник построен по аэродинамической схеме с дельтовидным крылом и оснащен двухтактным бензиновым двигателем DLE с тянущим винтом в носовой части. Для наведения и передачи изображения используется аналоговая система видеосвязи, работающая на частоте 3,3 ГГц.
Напомним, россияне устанавливают на "Шахеты" антенны, которые делают их невосприимчивыми к действию почти любых систем РЭБ.
Фокус также писал о том, что в Украине сбили ударный дрон "Шахед", оснащенный необычной системой, похожей на сирену.